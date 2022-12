Dani Martín: "¿Cómo voy a dejar la música? ¡Me muero!"

El pasado viernes, Dani Martín sorprendía a sus seguidores anunciando en sus redes sociales su retirada temporal de la música. Lo hacía dos días más tarde de su último concierto en la sala La Riviera de Madrid, con el que puso fin a la larga gira ‘Qué caro es el tiempo’, con la que recaló en Zaragoza durante las pasadas Fiestas del Pilar.

"Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices", escribía. Además de hacer mención a la que fue su banda, El Canto del Loco, Dani también hablaba en el texto de su salud mental. "Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más". Y confesaba que "22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra". "Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona", finalizaba su texto, que tras sus palabras recibió numerosos mensajes de apoyo y ánimo por parte de seguidores, amigos y compañeros.

A pesar de dejar claro que es un hasta luego y no un adiós, muchos de sus seguidores se entristecieron pensando que quizá el madrileño no volvería a pisar los escenarios. Esto sumado a lo publicado por numerosos medios, obligó este domingo al cantante a desmentir su retirada de la música a través de un vídeo grabado desde el sofá de su casa, tranquilizando así a sus ‘fans’. “Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir: Ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona”. Finalizaba con: “¿Cómo voy a dejar la música? ¡Me muero!”.

Este mismo lunes, el cantante ha tirado de ironía en Instagram, donde ha escrito: “Una vez obligado a dejar la música, ya estoy aquí, donde me habéis mandado los del clickbait”, junto a una imagen del videoclip de 'La Madre de José' en la que aparece en un centro psiquiátrico. Y ha pedido respeto para “las personas que sufren problemas de salud mental y un ‘ole’ por los que luchan cada día por ello. Y a los profesionales, por supuesto”.