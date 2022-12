La banda aragonesa Montana Stomp debuta con disco homónimo y polvo en las botas

Adrián Garcés tiene sus raíces en Bañón (Teruel), pueblo bendecido por unas impresionantes vistas de la comarca del Jiloca. Buena parte de sus 32 años de edad los ha pasado tras una batería, sirviendo a propósitos artísticos de otros esforzados de la ruta. Además, lleva ya un tiempo dando clases en Zaragoza, con singular eco y alumnado de todas las edades. Le tocaba echar adelante un proyecto propio, y es lo que acaba de hacer (convenientemente compinchado) bajo el nombre de Montana Stomp, que ya tiene disco (homónimo) en las plataformas digitales: un dechado de rock sureño, setentero, con alma.

"Estoy emocionado -explica Garcés- porque las primeras respuestas son muy buenas. Además, suena a la música que me gusta escuchar en otros; disfruto con Black Crowes o Govt Mule, por ejemplo, y he encontrado compañeros de viaje que coinciden en gustos al 100%". La argamasa que unió al grupo fue un músico zaragozano, Ángel Julián, que ahora no está en el proyecto por razones laborales. "Susana Colt y Oscar Diez viven en Elche, son zaragozanos, y ya contactamos antes de la pandemia. Ángel trabaja en producción con Ara Malikian y no podía involucrarse, así que entró Beto Foronda al bajo y Josete Meléndez en las teclas. Fuimos dando forma a temas que ya estaban bocetados, y decidimos elegir los que salen en el disco".

Como tantos otros grupos, nuevos y consolidados, Montana Stomp tuvo que trabajar a distancia durante los meses más duros de la pandemia. "Las canciones son literalmente de todos; siempre había alguien que aportaba una idea y los demás le dábamos forma, primero a distancia y luego, cuando se fue pudiendo, juntos. Las carpetas con pistas iban que volaban… no sé, a veces empezaba con un ‘groove’ de batería, otro día era Susana con una letra a voz y guitarra o Beto sacaba una línea de bajo. Todos nos hemos movido en el rock, el jazz o el soul, pero con matices diferenciadores; sin embargo, las sinergias han sido muy naturales. Creo que tenemos sonido Montana".

Montana Stomp tiene un miembro extra con Javi, de Blackberry Smoke, encargado de la cuidadísima línea gráfica del grupo. "Lo de Montana -explica Garcés- viene asociado a un personaje cinematográfico que empieza de cero y llega lejos. Pensamos en Balboa, pero se nos habían adelantado, así que llegamos a Tony Montana, de ‘El precio del poder’. Obviamente, no admiramos el modo en el que llegó a la cumbre, sino la parte emocional. Lo de Stomp se asocia a una patada fuerte en el suelo, un toro bravo que se abre paso y va a por todas".

Querido diario

Adrián Garcés lleva un registro escrupuloso de su vida escénica. "Desde que era pequeño me apunto a papel y boli cada concierto en el que estoy: la fecha, el lugar y el grupo con el que toco. Estoy llegando a los 1.200 conciertos, guardo todas las fotos que puedo y hago álbumes cada medio año. No todo ha sido rock, y eso es bueno, porque se aprende mucho tocando otros estilos menos afines. He tenido la suerte de trabajar en estudio para artistas como Sole Jiménez o Siempre Así, o de tocar con grupazos como Tako y Strenos".

La escuela, The Farmer’s Groove, es la otra gran ilusión del batería turolense. "Cuento con dos estudios profesionales con buen material. No me quedo en la técnica de batería; enseño cómo usar herramientas tecnológicas aplicada a la música. Es bueno saber microfonar, grabar, editar, usar los compresores; tengo 104 alumnos, algunos vienen cada semana y otros hacen muchos kilómetros para acercarse de vez en cuanto, incluso desde Alicante o Valladolid. Es una satisfacción muy grande ver cómo adquieren la técnica y desarrollan su lenguaje, no busco fotocopias mías".