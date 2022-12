Comienza la FLA, "una Feria del Libro totalmente imprescindible en Aragón"

“La Feria del Libro de Monzón es la más significativa histórica y culturalmente de Aragón. Una plataforma necesaria para dar a conocer las novedades editoriales de nuestra tierra, así como el anticipo con presentaciones de libros recientes con la presencia de sus autores. Encaramos la feria con mucha alegría, expectantes ante nuestros lectores y nuevos lectores, para difundir y promocionar en Aragón a nuestros escritores”, dice la editora Trinidad Ruiz Marcellán, que celebra en 2022 los 43 años al frente de Olifante.

El pasado mes de enero fallecía Ángel Guinda (Zaragoza, 1948-2022), el autor más emblemático de un sello que ya ha publicado 500 títulos, pero desde entonces su figura ha sido objeto de homenajes y reconocimientos en todo España, como pocas veces había ocurrido. La XXVIII Feria del Libro Aragonés de Monzón (la FLA) no se quedó el margen: el domingo se presentaba la edición, en aragonés, del poemario-cómic ‘Espeutral’ del escritor, con dibujos de Josema Carrasco, con la presencia de la propia Trinidad, el poeta Manuel Martínez Forega, el director de Política Lingüística Nacho López Susín y un grupo de rapsodas y poetas de la tierra, agrupados bajo el nombre de Poeta bajo las Estrellas, que leyeron la lírica de Ángel Guinda.

Olga Asensio, codirectora con Álvaro Palau, como todos los años, está entre la felicidad y el temor, entre la exaltación y la incertidumbre. “Fue un acto muy especial, muy bonito. Todos elogiaron no solo la calidad literaria de Guinda, que fue pregonero en 2013, participó en la cena literaria más divertida que hemos tenido, y también cuenta con una escultura en el Paseo de las Letras Aragonesas desde el principio. De Ángel, y lo dijeron mucho, resaltaron su generosidad y el cariño con que trataba a todo el mundo”.

Olga Asensio no esconde que esta es una FLA especial. “Y tan especial. Tenemos ya en el horizonte la de los 30 años. Hemos querido apostar por la novela negra, que está en un gran momento, y por eso están aquí con nosotros desde Juan Bolea, Premio de las Letras Aragonesas, que no había venido nunca, como pregonero y como firmante, y María Frisa -señala-. Y también hemos hecho una apuesta por el cómic, que tiene grandes creadores en Aragón. Lo celebraremos con el taller de Carlos Xcar Malavida para los escolares en la Azucarera y con un diálogo entre Antonio Altarriba, premio Nacional de Cómic y toda una figura en la creación y en la divulgación, y Juan Royo, que tendrá lugar el día 8, jueves, a las 18.00”, dice Olga Asensio.

Habrá algo más de tebeos: este año se sumarán cinco nuevos autores al Paseo: son el citado Bolea, Ignacio Martínez de Pisón, María Frisa, Trinidad Ruiz Marcellán y el dibujante e ilustrador de cómics Juanfer Briones. El acto será el martes 6 a las 16.00, luego los autores se sumarán a la FLA a firmar ejemplares, y con ellos, entre otros muchos, “siempre, siempre, siempre, tenemos muchos autores interesantes -dice Olga Asensio -, se sumarán Manuel Vilas y Aloma Rodríguez, que participarán en una mesa redonda sobre narrativa española, a las 18.00”.

"Soy la única persona de todos de los expositores que no ha faltado en ninguna de sus ediciones. Por lo tanto, me siento muy vinculado a ella, tanto emocional como editorialmente. Me trae muy buenos recuerdos, cuando éramos algo más jóvenes: la ilusión de los primeros años, los primeros títulos, las firmas de autores…", recuerda Chusé Raúl Usón de Xordica

Si la FLA empezó con sus actividades el domingo, el lunes 5 también es un día muy especial para Monzón, que recibe a su escritora Luz Gabás (Monzón, 1968). “La verdad es que hay mucho interés y curiosidad en verla, en oírla. Hay muchas expectativas. Desde que se hizo público que había ganado el Planeta con ‘Lejos de Luisiana’, la gente te decía que quería tener la novela, que la había encargado, que sentían orgullo y curiosidad. No es el mejor día, pero creo se llenará el Auditorio San Francisco de unas 250 plazas”.

En el capítulo de homenajes, se recordará a la poeta y narradora y dramaturga Encarnación Ferré (1944-2022), montisonense, y a Ramón Raluy. Los galardones anuales de la FLA recaen en el autor Celedonio García, que ha firmado libros en solitario y en colaboración con José Antonio Adell, y en la Asociación Aragonesa de Cómic. “Como todos los años, hacemos exposiciones: una sobre el escritor José Mor de Fuentes, el autor de ‘Flores de muerto’; una exposición de 20 aves de Huesca, con textos del ornitólogo Juan Carlos Albero, y también expondremos un proyecto muy bonito: el ‘Bestiario ilustrado de Aragón’ de Chema Lera, con sus dibujos originales y las esculturas y relieves de Blas Garreta”, dice Olga Asensio, que recuerda que se recupera el Tren Cultural: sale de Zaragoza a las 8.57 y llega a las 10.35; sale de Monzón a las 18.30 y llega a orillas del Ebro a las 20.00. El viaje de ida y vuelta cuesta 10 euros y da acceso a una visita al Belén Monumental de Monzón.

“Nos gusta que cada año la FLA apuesta por una orientación: novela histórica, novela negra, tebeos... No habíamos cuidado el cómic o la novela negra como se merecen. Y como le decía al principio: aquí estamos llenos de ilusiones, con ganas de crecer y con el deseo de hacer llegar a las tres décadas por la puerta grande”. Entre los asuntos que baraja, nombres de pregoneros, firmantes, invitados y apuestas, ya tiene en cartera la literatura infantil y juvenil.

Chusé Raúl Usón, de Xordica, explica: “Llevo acudiendo ininterrumpidamente desde diciembre de 1995. Soy la única persona de todos de los expositores que no ha faltado en ninguna de sus ediciones. Por lo tanto, me siento muy vinculado a ella, tanto emocional como editorialmente. Me trae muy buenos recuerdos, cuando éramos algo más jóvenes: la ilusión de los primeros años, los primeros títulos, las firmas de autores… Es una Feria totalmente imprescindible en el panorama de las letras aragonesas, un clásico ya, y la encaramos, por supuesto, con la misma alegría y emoción que en aquella primera edición. Además, tras las restricciones COVID, volvemos a su espacio habitual, La Azucarera”.