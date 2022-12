Óscar Martín Estallo cuenta y fotografía su memoria familiar del Pirineo y la sierra Gata

Óscar Martín Estallo (Huesca, 1975) es ingeniero y fotógrafo que pertenece a la Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza (Asafona). Se dio a conocer con un libro original y muy trabajado, ‘Las pardinas del río Asabón’, que mereció el premio Félix de Azara. El importe del galardón, 5.500 euros, le permitió realizar cuidada autoedición donde se percibe su método de trabajo, la importancia de las imágenes y el rigor del trabajo de campo.

Ahora publica otro libro muy personal, ‘Sierras interiores’, que rastrea huellas de parientes, amistades y paisajes del Pirineo y de otros lugares del mundo conectados con su familia. Es un documento íntimo y coral que tiene mucho que con la obra de Enrique Satué, Severino Pallaruelo y Eduardo Viñuales, por citar vínculos que asume, aunque confiesa que tanto en la escritura, cuidada, llena de referencias y lecturas, como en la fotografía se “se siente esencialmente autodidacta”.

Entre los nombres que aparecen está desde el Dalai Lama al fotógrafo Navia -recuerda que al artista de ‘Alma tierra’, una mujer le dijo: “En el pueblo es donde mejor estoy, aquí todo me habla”, que es casi la poética general del conjunto-, desde Ludwig Wittgenstein hasta el escritor Pablo d’Ors, la pensadora María Zambrano, el asceta budista japonés Kamo no Chomei, del siglo XII, o del poeta José Antonio Muñoz Rojas, autor de ‘Las cosas del campo’; habla de Serrat, que quería dar su cuerpo a la genista, de Thoreau, del poeta y narrador portugués Miguel Torga o de Luis Buñuel y ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’.

Las conexiones que establece el autor con el paisaje, la literatura, el viaje, la fotografía, el cine y la contemplación son múltiples y sinceras, y darían para un artículo sobre los motivos de la percepción y el arca insondable de los sentimientos. En el fondo, Óscar Martín Estallo escribe desde el latigazo inefable del sentir. Ya de paso, el ingeniero emocionado apunta que en el Alto Aragón “la palabra ‘sentir’ se usa con el significado de ‘escuchar’ por lo que, ciertamente, son historias doblemente sentidas”.

Un retrato del ingeniero Óscar Martín Estallo. Miguel Gracia García.

"Tengo la impresión de que si no sabes que dónde vienes tienes una perspectiva mucho menor de cuál es la situación actual y aquí hay peripecias que no quería que se perdieran porque se me borrarán de la memoria”

Óscar declara que este libro, prologado por Mónica Fernández-Aceytuno, “lo quería sacar para mí. Ha sido como una necesidad: quería dejar por escrito una forma de memoria. Si uno se adentra en él pensando que solo es un libro del Pirineo y sus paisajes, se puede preguntar ‘de qué va este tío, qué cuenta, por qué se va a las sierras de Cáceres (yo cruzaba cada verano toda la península hasta San Martín de Trevejo, en la sierra de Gata, de donde procede mi familia paterna), o a otros lugares del mundo’. , dice.

“Por mi doble origen, extremeño y maño, es un libro que excede a Aragón pero en el fondo es un libro que expresa la llamada de la naturaleza cuando hay en ella una mano humana", explica. "La naturaleza vivida y alterada por el hombre. Por eso me interesan los caminos y las casas, quién los transitó, quién las habitó, los cuchareros que pasaron por ahí, los arrieros. Me duelen los bancales abandonados, una vía que unía un pueblo con otro. Tengo la impresión de que si no sabes que dónde vienes tienes una perspectiva mucho menor de cuál es la situación actual y aquí hay peripecias que no quería que se perdieran porque se me borrarán de la memoria”, completa.

Reconoce que en su estructura y en sus asuntos, en ‘Sierras interiores’ hay conexiones con el de ‘Las pardinas del río Asabón’. “Hay un par de textos conectados con ese volumen que se quedaron fuera porque estaban en otro contexto geográfico. Cuando estaba investigando conocí a un matrimonio muy agradable, cuya vida estaba llena de historias y de vida, y se me quedó fuera. Eran ya octogenarios o casi nonagenarios y fueron muy agradables conmigo. Sufrieron la covid y murieron. Sentí que debía hablar de ellos, que les debía algo”. Y también aparece una mujer de Salinas de Jaca, con la que hablé muchísimo.

El paisaje de Bentué de Rasal. Óscar Martín Estallo.

Una de las figuras claves del libro es su propia abuela, que le contó un sinfín de historias de Bentué de Rasal y otros lugares. “Yo me hacía un poco cómo el tonto o el distraído. Y le decía: ‘Abuela, ¿a qué no sabes de dónde vengo? De Bentué de Rasal. ‘¿Cómo te gustarán tanto esos ‘lugarachos’?’, me contestaba, y empezaba a recordar cosas. A mí me sucede que voy ahí, disfruto, y hasta la escasa gente me pregunta qué encuentro ahí si no hay nadie”.

"¿Las fotos? Aprendo de todos. De Nacho Pardinilla, que vive en Radiquero; de Alfonso Ferrer, que posee una gran sensibilidad; del turolense Uge Fuertes, que es maravilloso, hace una foto muy particular"

En ‘Sierras interiores’ hay muchas cosas. Lo que se ve y lo que se supone, como los éxodos. Y están los bosques, los valles, los atardeceres, las iglesias, los casos históricos. “¿Las fotos? Aprendo de todos. De Nacho Pardinilla, que vive en Radiquero; de Alfonso Ferrer, que posee una gran sensibilidad; del turolense Uge Fuertes, que es maravilloso, hace una foto muy particular. Y yo, a mi modo, fotografío vestigios de la memoria. Aragón es muy fotogénico, vayas donde vayas. Tenemos todos los paisajes”.

Otra de las frases que representa en espíritu del libro podría ser esta: “Nunca comprenderemos suficientemente cuánto saber desaparece con cada generación que se nos va”.

Una visión de Belsué, envuelto en la neblina. Óscar Martín Estallo.

LA FICHA

‘Sierras interiores’. Óscar Martín Estallo. Otro Matiz. Zaragoza, 2002. 140 páginas.