'El menú': la peor comida de sus vidas

Posiblemente, si en el reparto de ‘El menú’ no hubiera estado el siempre soberbio Ralph Fiennes, yo hubiera hecho lo que no hago nunca: levantarme de la butaca y abandonar el cine.

No porque esta película sea mala, o no esté artísticamente cuidada, o mal interpretada. Lo hubiera hecho porque ‘El menú’ es una de esas obras que comienzas viendo con interés por esa cierta intriga que contiene, que crees que te va atrapar en su atmósfera asfixiante, que te deparará sorpresas en sus más de cien minutos de duración. Y esperas, y esperas y, al cabo de un rato comienzas a desesperar, porque no terminas de atraparla, y no porque sean difíciles de interpretar sus códigos, silencios, miradas y demás. No la atrapas porque Mark Mylok, su director, más acostumbrado a trabajar en la televisión que en el cine, se pierde en medio de un guión enrevesado que él es incapaz de encauzar.

Como si de una nueva vuelta de tuerca del cine ‘gastronómico’ se tratara, ‘El menú’ discurre en una isla alejada de todo y todos en la que reside un afamado cocinero. Hasta allí acuden una serie de personajes dispuestos a degustar la mejor comida de sus vidas. Pero lo que van a vivir, y a comer, no es muy digestible.

'el menú' ** Director: Mark Mylok. Guión: Seth Reiss y Will Tracy. Intérpretes: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Hong Chau. EE. UU., 2022. 107 minutos.

Con un reparto en el que siempre destaca Ralph Fiennes en el papel de ese chef inquietante y misterioso que se mide muy bien con la popular Anya Taylor-Joy, la película comienza con fuerza, aportando elementos varios que hacen esperar que tanto el ritmo narrativo como la solidez y cohesión del relato se mantengan firmes. Pero, no tarda el guión en dar muestras de debilidad. Se pretende dar protagonismo a ciertos personajes –la madre–, como si realmente tuvieran relevancia y pudieran ser fundamentales para la comprensión del filme. Pero no la tienen, convirtiéndose solo en símbolos de la fragilidad que envuelve una historia que se pretende innovadora y provista de humor negro y que termina por disolverse con su flojo final.