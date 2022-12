La aragonesa Marina Velasco, premio de novela gráfica FNAC-Salamandra con una historia de lucha contra la homofobia

Todavía incrédula y "algo abrumada" -confiesa desde el otro lado del teléfono-; la ilustradora zaragozana Marina Velasco era conocedora hace tan solo unos días de que se ha alzado con el primer premio de la XVI edición del prestigioso Premio Fnac Salamandra Graphic de novela gráfica con su obra '¡Que no se nos olvide!'. La artista logró hacerse con este galardón imponiéndose a otros 56 proyectos de autores nacionales e internacionales. "Todavía lo estoy procesando, estoy emocionada y muy feliz. Para mí es un auténtico honor", afirma.

Aunque reconoce que "se viene muchísimo trabajo encima", asegura que la experiencia, sin duda, merece la pena. "Solo quiero estar a la altura. Es una gran oportunidad para mí, siento que es el primer paso para poder vivir de lo que me apasiona, el arte", asegura.

El jurado decidía otorgar por unanimidad el premio al proyecto que muestra la persecución de la homosexualidad en España. "Se trata de una historia que visibiliza un pasado oculto y perseguido, usando un grafismo personal y expresivo para narrar el testimonio íntimo de aquellos y aquellas que vivieron su identidad sexual desde la ausencia de referentes, y el miedo a ser señalados en una sociedad que los rechazaba y relegaba al secreto", explica la premiada.

"Creo que lo más importante de todo esto es tener la oportunidad de dar voz a estos relatos que la gente tiene que conocer", añade la autora. Fue así como nació este proyecto. "Como parte del colectivo, es algo que me ha tocado vivir en primera persona, me di cuenta de que las historias reales, las verdaderamente importantes; se estaban perdiendo, por lo que decidí contarlas yo", resume. Eso sí, lo hizo como mejor sabe: a través de sus trazos. Y, en este caso, del testimonio de sus seis protagonistas -Paquita, Arnau, Santiago, Manuel, Carmen y Olivia-, que a lo largo de sus páginas hablan de amor, del miedo, de la familia… "Con mis ilustraciones trato de transmitir cercanía y cotidianeidad", añade.

Para que su mensaje llegue todavía más lejos, gracias a este premio la autora recibirá 10.000 euros para la realización del proyecto y la obra será publicada en Salamandra Graphic en el otoño de 2023. Además, FNAC organizará una exposición itinerante de bocetos y originales en varias de sus tiendas durante un año.

Una de las ilustraciones de Marina Velasco, premio FNAC-Salamandra Graphic M. V.

El arte siempre se abre paso

Aunque de joven decidió elegir el camino de las ciencias, de padre filósofo y madre artista, desde niña siempre le dijeron que diese rienda suelta a la creatividad. Quizás por eso nunca dejó de lado el arte. Tras formarse en Biología y cursar el máster en profesorado en la Universidad de Alcalá de Henares, entre 2019 y 2021 estudió ilustración en la Escuela Arte diez de Madrid, donde reside actualmente y trabaja como docente. "Cuando estudié arte me di cuenta de que esto era lo mío. La pasión que sentía por eso era mucho más grande", reconoce.

Y aunque hoy tiene una vida en Madrid, la zaragozana, que reconoce que no sabe adónde le llevará el futuro, asegura que no descarta volver a casa. "Por el momento tengo una vida aquí, pero sé que Madrid no es el lugar", concluye.