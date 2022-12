Andrea Rowling: "Escribo pensando en disfrutar, si dejas de hacerlo es difícil dedicarse a la escritura o al arte"

Andrea Izquierdo (Zaragoza, 1995), más conocida como Andrea Rowling en redes sociales, ha publicado este miércoles la segunda entrega de 'La chica del zodiaco' (Planeta), una novela en tres tomos que acompaña a Anna en un camino de descubrimiento personal a través de doce chicos, cada uno con un signo astrológico diferente.

La escritora zaragozana cuenta ya con más de diez novelas en el mercado y sigue sin poner límites a sus sueños, que este jueves la llevarán al Espacio Joven Ibercaja para presentar su nueva novela a las 18.30, así como a firmar los libros de las 50 personas que acoge este espacio. La entrada será gratuita.

Rowling no siente nervios ante la llegada a las tiendas de esta nueva entrega, sin embargo, sí le hace temblar la espera de conocer las opiniones de sus lectores.

Apenas han pasado seis meses desde que salió el primer libro de la saga y ya se ha publicado el siguiente. Esto no es lo habitual en el mundo editorial, ¿no?

Normalmente se suele esperar un poquito más. A veces sí que, sobre todo dentro del juvenil o juvenil adulto, se está intentando sacarlos un poco más juntos para que la gente no tenga que esperar tanto. Y por mi genial porque, como lectora que soy, obviamente, esperar un año para cada entrega de un libro se puede hacer muy largo.

'La chica del zodiaco', de Andrea Izquierdo A. I.

Otras formas de ocio, como pueden ser las series en distintas plataformas, se consumen a gran velocidad. ¿Afecta esto a las fechas de publicación de los libros de una saga?

Yo creo que sí porque al final, como consumidores, ya sea de literatura, cine, música, contenido… nos acostumbramos un poco a las tendencias del momento. De hecho, por ejemplo, ahora en redes sociales con la aparición de TikTok, en los últimos años se ha cambiado la forma en la que se consume el contenido. Es mucho más rápido, mucho más corto y puede ser que también haya influido en nuestra forma de leer.

"Como soñar es gratis, a mí lo que más me gustaría es una serie de 'La Chica del Zodiaco' del estilo de 'Gossip Girl', que ya tiene unos añitos"

¿Te gustaría que 'La Chica del Zodiaco' pudiera verse en la pequeña o en la gran pantalla?

Como soñar es gratis, a mí lo que más me gustaría es una serie, del estilo de 'Gossip Girl', que ya tiene unos añitos. Por ahora vamos a ir con los libros, pero me haría muchísima ilusión. Yo creo que a casi todos los autores nos gustaría mucho que hicieran una adaptación audiovisual. Aunque siempre está el miedo de pensar hasta qué momento va a ser afín a la historia original y cuándo no.

Si llegara a producirse esa adaptación, ¿te gustaría estar involucrada en la creación del guión?

¡Sí, claro! Me encantaría. No aparecer en la película o la serie, obviamente, pero sí me gustaría revisarlo. Y, sobre todo, escuchar los comentarios que tuviera que hacer el equipo. Seguro que entre todos podríamos incluso mejorar la historia.

Ante toda esta inmediatez que exige actualmente la audiencia, ¿cómo se consigue el éxito en una saga?

Es complicado. Hay un fenómeno que sigue sucediendo a pesar de todo y es que hay muchas personas que esperan a que estén publicados todos los libros para leerlo (la saga completa). Quizá esto viene de antes, de cuando había que esperar mucho y para que la gente no se le olvidara o se quedara con las ganas colgando y tuviera que esperar un año para el siguiente libro. Y esto sigue pasando un poco.

¿Cómo defines tú este 'éxito editorial'?

Es complicado. Porque ¿cómo mides que un libro ha gustado? ¿Lo mides en reseñas? ¿Lo mides en número de ejemplares vendidos? ¿En si se adapta a alguna plataforma digital?

Es muy complicado, por eso yo siempre escribo pensando en disfrutar. En el momento en el que dejas de hacerlo es muy difícil dedicarse a la escritura o al arte. Cuando se convierte en una obligación, creo que es muchísimo más complicado.

Y en segundo lugar, sobre todo en que a la gente le guste y le haga desconectar, que es lo que yo pretendo con mis libros: que después del estrés del día a día y de toda la presión que tenemos, podamos tener ese momento -ya sean cinco minutos, quince o una hora al día- de abrir el libro y decir “vale, durante este rato los problemas son de otra persona”.

¿Cómo te sientes como autora cuando tus lectores devoran incluso en 24 horas o menos lo que a ti te ha llevado seguramente muchos meses de trabajo?

¡A mí me hace mucha ilusión! Yo también soy así con los libros que me gustan. Aunque me haya llevado mucho tiempo, yo lo que quiero es que disfruten.

Cada lector tiene su forma de leer, sus hábitos, sus manías… (El hecho de que se los lean tan rápido) hace ilusión, porque, cuando publicas el libro, siempre pasan unos días hasta que tienes una serie de opiniones. Puede pasar una semana, un par de meses. Entonces, estos 'lectores 24 horas', vienen muy bien, por lo menos para saber esa primera impresión.

Los Ángeles, Valencia, Las Vegas; Anna, los 12 chicos y otros tantos personajes. ¿Cómo se organiza una historia con tantos elementos y que no deja de crecer?

En realidad es bastante sencillo, en comparación con otras novelas que he escrito. Al final son doce microhistorias, una gran historia dividida en tres tomos. Con cada chico y cada mes, hay una historia que es única de ese personaje y ese momento.

A nivel de organización es más sencillo que otros de mis libros, como por ejemplo ‘Escape : las siete pociones’, que era de "elige tu propia aventura" y eso sí es una locura de escribir.

También (en 'La chica del zodiaco') hay una trama que es general a toda la historia y está en el fondo de estos doce chicos que van pasando y que va uniendo todos los elementos.

Es una historia muy diferente a todo lo que he escrito. También va dirigida a un público un poco mayor, que antes yo escribía cien por cien juvenil, y ahora esto está ya en el juvenil-adulto o ‘new-adult’ que le llaman.

¿Te gustaría quedarte en esta nueva franja de edad o piensas volver en tus próximos proyectos al público más joven? ¿O quizá aumentar más la edad de tus lectores?

Me voy a quedar aquí. Me siento muy cómoda. Además puedo tratar problemas del día a día, los que ya tengo yo porque enseguida cumplo 28 años, que es la edad de la protagonista.

Ahora mismo me siento muy cómoda en este registro y en mis próximas novelas quiero seguir en esta línea de esta edad, novela contemporánea, rápida de leer, que entretenga…

Yo soy sagitario, según la primera novela de esta saga divertida e imprevisible. ¿Qué signo eres tú? ¿Te identificas con el zodiaco?

Yo soy acuario y me identifico bastante con mi signo. Dicen que somos muy independientes. También está esa frase "nos gusta mucho la humanidad, pero no la gente" y siempre somos los abanderados de las causas perdidas. Yo, la verdad, me identifico mucho con eso. También con que somos creativos y estamos mucho en nuestro mundo, pero que somos bastante generosos.

Viendo tu historial y sin saber tu signo yo te hubiera definido como dedicada, trabajadora y creativa. ¿Cómo se compagina el tener dos negocios, la escritura y toda la actividad que generas en redes sociales?

Se compagina porque hay mucha pasión detrás, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar con los libros desde sus diferentes perspectivas. Tanto como autora, como ayudando a editar libros, hacer informes de lectura; también como librera ‘online’... Un poco desde las diferentes facetas del mundo del libro.

Es lo que me salva un poco, porque yo soy autónoma y es muy complicado mantenerse. Al final, nos convertimos un poco en pluriempleados de lo que vaya saliendo.

Hemos hablado de las exigencias de los lectores y de la necesidad de que todo el contenido llegue a ellos rápido. ¿Cuánto nos queda para tener la próxima y última entrega de la chica del zodiaco?

Está programada para justo antes de que empiecen las vacaciones de verano. Igual que la primera entrega. Así, tanto los que las han ido leyendo poco a poco como los que se han esperado a tener la trilogía completa tienen por delante todo el verano para hacerlo. Además apetece porque el tercer libro coincidirá también con la llegada del verano.

¿Está ya escrita?

Me queda poquito.

¿Van a influir las opiniones de los lectores en las decisiones que pueda tomar Anna, la protagonista, a partir de ahora?

Las ideas más importantes están pensadas desde el principio. Ir publicando mientras escribes también te ayuda a saber, quizá ya no lo que les gusta tanto y potenciarlo, pero sí lo que les ha chirriado más o lo que no les gusta, sobre todo para aprender como autora. Para aprender de mis errores o si hay alguna parte que les parece, por ejemplo, un poco más lenta, siempre me gusta estar al tanto de lo que opinan y tenerlo en cuenta. Obviamente, habrá cosas que mantendré igual porque es mi forma de escribir y eso no lo voy a cambiar, pero siempre me gusta mucho escucharlos para tener opiniones muy diferentes. Al final yo puedo tener las de mi familia o las de mis amigos, pero las más sinceras vienen de las personas que no te conocen de nada y no te deben nada y te dan su opinión de forma totalmente honesta.