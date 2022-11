'Hasta los huesos': los caníbales errantes

¿Puede haber espacio para las emociones en medio de la monstruosidad y la absoluta desviación? En ‘Hasta los huesos’, su adaptación de la novela de Camille DeAngelis, el director italiano Luca Guadagnino expone que sí, pero no para justificar el horror, sino para señalar las implicaciones de esa condición y la manera en que se sobrelleva. La película desprende una fuerte evocación sobre la vida errante y al margen como única opción. Un escenario definido por el profundo choque que produce porque no se debe a problemas o adicciones ‘normales’, sino a la necesidad caníbal. Taylor Russell, vista en las dos entregas de ‘Escape Room’, encarna a una joven abandonada que en su viaje en busca de sentido establece una conexión con un vagabundo con sus mismas inclinaciones, personaje que materializa el reencuentro de Timothée Chalamet con Guadagnino después de ’Call me by your name’. La historia remite al apoyo que ejerce el vínculo en la adversidad y al deseo natural de combatir la soledad.

'hasta los huesos' **** Dirección: Luca Guadagnino. Guión: David Kajganich (novela: Camille DeAngelis. Intérpretes: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg. Drama y terror, 131 minutos. Estados Unidos e Italia, 2022.

Su componente y su tratamiento dramático la convierten en una obra bastante atrayente, sugerencia canalizada a su vez por el riesgo asumido, el cual otorga singularidad a su clásica estructura de 'road movie'. Una esencia reflejada en que la protagonista sigue el paradero de su madre, en la dinámica de los pasajes y en la importancia narrativa de las personas a las que conocen. Aquí sobresalen las figuras de Michael Stuhlbarg y, sobre todo, Mark Rylance, en torno a las que el significado de la guía se reviste de lo perturbador. En ese terreno, el rol del segundo actor, de reminiscencias lynchianas, concentra de modo buscado lo estrafalario y lo ridículo.

De la historia, desarrollada en Estados Unidos (la América profunda asoma), también sorprenden la modulación de los momentos desagradables y el detalle de que los devoradores se huelen y se detectan. El final, consecuente con lo anunciado, expresa unión y dolor.