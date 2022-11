"Es necesario que se llame a las cosas por su nombre"

No es usted de eufemismos.

Llevo con depresión endógena toda mi vida. No la causó un trauma; me acompaña desde niña. Es algo abstracto, que llevo dentro, y no quiero dulcificar el término, vives con dolor y un día, o muchos, piensas en el suicidio. Es como si cerraras los ojos, te arrancaran el corazón y te rompieran el alma. Llega un momento, no necesariamente en el peor día, en que tomas la decisión de terminar con todo. Lo peor es que eres consciente de la pena que vas a causar; en mi caso, empezando por mis hijos y mi marido. Superas esa décima de segundo terrible y dices "hoy lo he conseguido".

Cuando usted explica eso, seguro que llegan los consejos solícitos y no solicitados. ¿Cierto?

Sale la frase "lo que tienes que hacer es...", sí, y también "hay muchos que están peor". Me han llegado a decir con desprecio que no tengo derecho a estar así, que no me falta de nada… como si lo mío fuera un capricho. La palabra loca la tengo que escuchar desde la adolescencia. Lo peor de todo es que acabas interiorizando la culpa que te transmiten.

Usted lleva años pintando y exponiendo en todo el mundo: los versos son más recientes. En el libro combina ambos mundos.

Es importante la imagen, sobre todo para los que no conocen lo que es la depresión. Expresa un sentimiento, alguien asocia ese rostro con una frase concreta, capta las señales y asimila la expresión que se plantea. Todo suma.

Los cuentos del libro tienen compañía. La ilustración, ora sencilla ora historiada, y un código QR.

Funcionan como una combinación, y también abren otras posibilidades de lectura, implicando otros sentidos además de la vista. Con el QR se accede al vídeo de cada cuento.

El verso no se encorseta. De la consonancia a la rima libre, y la métrica que responde al sentimiento con naturalidad.

Todo sale de adentro, así es como me expreso.

Sube usted vídeos con poemas propios, imágenes y música cada fin de semana, con el apoyo de su esposo. ¿Qué retorno tienen?

No sabes la cantidad de personas anónimas y profesionales de la salud mental que me escriben con cariño. Solamente con salvar a una persona de ese instante terrible me basta, aunque somatice el dolor ajeno al conocerlo; no me importa. Llevo toda la vida luchando con mi enfermedad, y si este libro sirve para dar herramientas a otros con sus padecimientos, bienvenido sea. Siempre estoy dispuesta a ayudar y hablar con quien lo precise, porque si está pasando por este sufrimiento, voy a entenderlo perfectamente.

¿Es la hipersensibilidad un castigo en este contexto?

Sí. Porque no nos equivoquemos, las personas con depresión amamos la vida, sabemos que es un regalo, pero no podemos abrir ese regalo y, por ende, no podemos disfrutarlo. Si disfrutas un día, luego te sientes culpable. De hecho, los piropos a mi trabajo me hacen llorar. Al final, eliges callarte. Y no, hay que levantarse.

¿Cómo se aborda esa culpa sempiterna?

Sabiendo que está ahí; en mi caso, además, haciendo todo lo posible por ayudar a otros. Este libro se vende en Amazon y todo el beneficio va directo a la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA), una gente estupenda. No tienen ánimo de lucro y, entre otras muchas cosas, atienden a personas en distintos escenarios de vulnerabilidad que no pueden pagarse una asistencia privada.

¿Aún hay reparo en reconocer públicamente la búsqueda de ayuda psicológica o psiquiátrica?

Hay mucha gente que va y lo esconde, por vergüenza. Siguen pensando que es una tara, cuando se trata simplemente de una enfermedad que se manifiesta de muchas maneras. Es fundamental que alguien te escuche sin arrancarte la autoestima. Y es necesario que se llame a las cosas por su nombre, no hay que tener miedo a la rotundidad de las palabras.