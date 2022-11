José Sacristán: "Sin ninguna duda, ha hecho más el cine por mí que yo por el cine"

A sus 85 años, José Sacristán es gozosa historia viva de la interpretación en España. Un referente de un mundo y de un oficio en vías de extinción; de honestidad, profesionalidad y una ética de trabajo insobornable. Enumerar su filmografía o su currículo teatral o televisivo es una tarea casi inabordable. Y escucharle supone un continuo acto de aprendizaje, con su voz grave y directa. Una leyenda humilde que este lunes ha comparecido en Zaragoza para participar en las actividades previas de los Premios Feroz -que se entregarán en la capital aragonesa el 28 de enero– y para recibir la estatuilla del Augusto de Honor del Festival de Cine de Zaragoza.

La cita no podía ser en otro escenario que en la Filmoteca, donde recorrió las diferentes estancias de la exposición ‘Reconocer’, que celebra las cuatro décadas de este centro municipal consagrado al Séptimo Arte. Allí, entre objetos y proyecciones sobre su pasión más arrabatada, el cine, regaló reflexiones y recuerdos en compañía de la vicealcaldesa Sara Fernández, de la comisaria Ana Marquesán y del gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen José María Turmo.

"Sin ninguna duda, ha hecho más el cine por mí que yo por el cine. Formo parte de su historia, he aportado mi pequeña contribución. He tenido la suerte de dedicarme a algo que me hace tan feliz...", explicó rodeado de pósters y de programas de películas, su hábitat natural "más querido".

Confesó que en su hogar se ha instalado una sala de cine, con su taquilla y su expositor para los carteles, y allí invierte horas y días revisionando clásicos. "Me siento en la butaca o en el reclinatorio. Porque hay películas que hay que verlas de rodillas. Le doy al botón y soy tan dichoso...", compartió.

El actor José Sacristán visita la Filmoteca de la capital aragonesa para hablar sobre su ciclo 'Carta Blanca', que organizan los Premios Feroz 2023. En ese marcó le será entregada el premio.

Una pasión desatada e inmarcesible que le nació de pequeño en su amado Chinchón natal, en esa patria común que es la infancia. "Aquel chaval que de chiquitín vio su primera película y el hombre que hoy está en Zaragoza van de la mano. La vida y el trabajo no se han separado nunca. Jamás he perdido el respeto a ese crío que fui. Procuro que cada cosa que yo hago ese niño no me la discuta. Es una guía que he seguido durante ocho décadas", prosiguió.

Un patrón de conducta que también aprendió con el celuloide, visionando filmes en el gallinero del cine de Chinchón, las entradas más asequibles. Uno de los títulos que más le han arañado el alma fue el que eligió para que se proyectara este lunes en Zaragoza por invitación de los Premios Feroz: ‘Los cómicos’, rodada por Juan Antonio Bardem en 1954. "Es muy probablemente la película que más veces he visto en mi vida. La vi por primera vez en el Parque Móvil del Estado, en Madrid, donde hacíamos teatro y, después de las funciones, ponían películas. Artísticamente es una maravilla, pero yo me quedo con la mirada que ofrece Bardem sobre la realidad de España. Documenta a unas generaciones de actores y actrices que fueron referentes y pioneros, que hacían dos funciones diariamente durante los siete días de la semana, sin cobrar dietas ni por los ensayos, con más sombras que luces. La suya fue una labor de dignidad formidable contra la bruma policromada del franquismo, contra la libertad creativa coartada. Y todo está contado con una ternura y una proximidad encomiables", pronunció con contenida emoción. En este ciclo cocinado por Sacristán en la Filmoteca, el próximo lunes será el turno de ‘Ladrón de bicicletas’, de Vittorio de Sica, y lo cerrará François Truffaut con ‘Los 400 golpes’.

El premio

Además, Sacristán añadió este lunes el premio Augusto de Honor del Festival de Cine de Zaragoza a sus pobladas vitrinas en las que reposan, entre otros, el Goya y el Feroz de Honor y el Nacional de Cinematografía. "Recibir este tipo de distinciones significa que, después de 70 años en la profesión, no he ido tan desencaminado", aseveró agradecido.

Lejos de dormirse en sus bien merecidos laureles, anunció que en agosto visitará Argentina y Chile con la obra ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ de Delibes. Y cerró las puertas al cine y a la televisión: "Va a ser muy difícil que vuelva a trabajar en cine en la tele. Ya no tengo el cuerpo para madrugones y el frío en invierno. Con el teatro mantengo la ilusión".