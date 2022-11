La Biblioteca Humana, una iniciativa para valorar lo que de verdad importa

La capital aragonesa ha acogido este domingo la tercera edición de la Biblioteca Humana, una iniciativa que tiene como objetivo conocer historias y personas de perfiles muy diversos, con señas de identidad que les hacen susceptibles de encasillamientos y prejuicios. En esta ocasión, el proyecto está enmarcado dentro del programa ‘Voces desde el Canal’, organizado por el Centro Cívico Torrero, la biblioteca Fernando Lázaro Carreter y la Junta Municipal Torrero.

La Biblioteca Humana surgió en Dinamarca en 2002 con la intención de fomentar la tolerancia, el entendimiento y la ruptura de estereotipos. La cita de Zaragoza reunió a una decena de ‘libros humanos’, personas que contaron su historia personal para desmontar prejuicios sobre temas tan variados como la discapacidad, la migración, las adicciones o la discriminación por motivos de identidad de género, entre otros. El lema de esta edición fue ‘unjudge someone’ (desjuzga a alguien) y la actividad se ha desarrollado en la biblioteca Lázaro Carreter a lo largo de la mañana en pequeños grupos para mantener una atmósfera intimista y posibilitar el diálogo entre personas que, de otra manera, no hubieran tenido la oportunidad de entablar una conversación.

Uno de estos ‘libros humanos’ ha sido Carlos Sanz, deportista, exárbitro asistente de Primera División y trasplantado de hígado en cuatro ocasiones, cuya fundación sensibiliza a través del deporte sobre la importancia de la donación de órganos.

Sanz, que ha participado por tercera vez en esta actividad, ha señalado que lo que desde el principio le animó a formar parte de la Biblioteca Humana es sentir que «las personas que hemos vivido unas experiencias diferentes o poco habituales estamos obligadas a transmitir nuestras sensaciones y sentimientos a los demás. A veces , no somos capaces de valorar el tiempo, el momento, el ahora, que es lo principal. No nos paramos a pensar que disfrutar de lo que tenemos es lo más importante. Los planes a veces no valen para nada».

Otro de los relatos ha sido el de Francisco, quien desde su silla de ruedas ha conversado sobre el valor de la vida. «Lo que me anima a participar en esta proyecto es cambiar el mundo para que el mundo no nos cambie a nosotros. Muchas veces nos olvidamos de las pequeñas cosas y esta actividad puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas», ha comentado.

En la actualidad, la iniciativa Biblioteca Humana está presente en unos 80 países del mundo. La primera edición en la capital aragonesa se celebró en noviembre de 2021 en la Biblioteca Municipal Ricardo Magdalena con los escritores Gervasio Sánchez e Irene Vallejo como padrinos, y la segunda tuvo lugar durante el festival Zaragoza Florece en mayo de este año.