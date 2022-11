The Wave Pictures: fieles a sus principios

Hacía ya unos cuantos años que este cronista no veía en vivo a The Wave Pictures, asiduos visitantes de los escenarios zaragozanos, y reconforta comprobar que el trío británico permanece fiel a sus principios: hablamos de una banda que es un infalible y estimulante remedio quitapenas; uno puede llegar a su concierto con la batería baja o agotado tras una dura jornada, y en un santiamén estos individuos te cambian la cara y el estado de ánimo. Esa es una de sus principales virtudes.

THE WAVE PICTURES **** Componentes: David Tattersall, guitarra y voz; Franic Rozycki, bajo; Jonny Helm, batería y voz. Jueves, Presentando su último álbum, ‘When the purple emperor spreads his wings’. 17 de noviembre de 2022. La Lata de Bombillas, Zaragoza. Lleno.

La segunda de ellas radica en su habilidad para nutrirse de todo tipo de benéficos influjos sin perder personalidad; dicho de otra forma, no le hacen ascos a casi nada: por sus canciones pululan ecos de los clásicos atemporales como The Kinks, Costello o Nick Lowe, siguen esa línea que conecta con el pub rock, The Smiths o el brit-pop de los 90, también se dejan llevar por querencias americanas por el rockabilly, el garaje o el country, e incluso aparecen chispazos africanos en la guitarra de David Tattersall.

Por ejemplo, en ‘Sugar’ combinan aires de rockabilly con una línea de bajo muy similar a la del ‘Roxette’ de Dr. Feelgood; también recuperan ‘You’re gonna miss me’, de 13th Floor Elevators, paradigma de culto del rock garajero-psicodélico de los 60, o un ‘Sinister purpose’ de la Creedence que por momentos suena a Hendrix. El baterista Jonny Helm luce sus cualidades vocales en la emotiva ‘Now you are pregnant’, adobada con un brillante solo de la guitarra de Tattersall.

Algunas canciones de su último álbum dan constancia de que la banda sigue en forma: ‘Back in the city’, ‘French cricket’, esa ‘Smell the ocean’ que combina energía y finura; tampoco faltaron piezas anteriores como ‘I love you like a madman’, ‘Eskimo kiss’ o ‘Pool hall’. Todas ellas interpretadas con contagioso entusiasmo y notable capacidad instrumental: como decían XTC, ¡esto es pop!