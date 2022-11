Rafa Sánchez: “Necesitaba volver a sentirme afortunado con la vida que había elegido vivir”

En los últimos meses se ha hablado mucho de la controvertida disolución de La Unión, banda de pop-rock de los años 80 que ha marcado a toda una generación. Fue en 2020, tras 36 años de andadura, y, sobre todo, una colección de grandes éxitos y temas conocidos por todos. Este sábado, a las 22, Rafa Sánchez, ex vocalista de la banda, regresa a Zaragoza, en concreto a la Sala Oasis de la capital aragonesa, con su ‘Lobo Hombre Tour’, como ha denominado a su primer proyecto en solitario. “Guardo muy buenos recuerdos de mi paso por esta sala, espero que esta noche creemos uno nuevo”, admite.

“Es una suerte de concierto-biografía en el que haremos un repaso de todas las canciones más icónicas de la banda, como ‘Lobo Hombre en París’, la primera que editamos; así como algunos de los nuevos temas como ‘Vístete princesa’ o ‘Vampiros’”, admite el madrileño. Las canciones, que formarán parte del disco ‘Solo para adultos’, han sido compuestas y producidas junto a Fermín Villasescusa, teclista y director musical de La Unión en los últimos años. “Vamos sacando los nuevos temas muy poco a poco, siguiendo el signo de los tiempos. Ha cambiado todo mucho. Antes era justo lo contrario, primero salía el LP y se iban extrayendo las canciones”, reflexiona.

Tras unos meses -reconoce- muy complicados, admite que se siente “profundamente entusiasmado con este nuevo proyecto”. “Todo surgió a raíz del confinamiento. La banda ya no tenía comunicación y todo comenzaba a sonar a trabajo. Necesitaba volver a sentirme afortunado con la vida que había elegido vivir y tomar las riendas de mi carrera”, relata el vocalista.

Eso sí, sin olvidar sus orígenes. No en vano, con La Unión llegaron a vender más de dos millones de copias, algo que le permite poder presumir de un legado artístico. Quién se lo iba a decir a aquel joven vecino de Lavapiés que comenzó a dar sus pinitos como artista con tan solo 11 años, en Lasalle, haciendo de Geólogo en la obra de 'El Principito' y en el coro del colegio.

“Nada más lanzar el primer trabajo, en otoño de 1983, nos pusimos once semanas en el número 1 con ‘Hombre Lobo en Paris’. Tan solo éramos unos estudiantes que no estaban preparados para enfrentarse a ese fenómeno. Nos sacó de la realidad”, reconoce. Sin embargo, el lanzamiento de su segundo álbum les permitió poner de nuevo “los pies en la tierra” y comprobar lo efímero de la fama. “Aunque fue duro, fue una cura de humildad que nos permitió plantearnos todo esto como una forma de vida, y no como algo pasajero”, reflexiona.

Sonidos nuevos. Tiempos de cambio

Sobre si es mejor la música de los 80 que la actual, asegura que no existe música buena o mala y, sobre todo, que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. “Creo que la música forma parte del ADN de cualquier ser humano, y que es el canal perfecto para enganchar con los sentimientos. La música tiene sentido cuando la disfruta la gente. Sirve para ser compartida”, asevera.

De hecho, si hay algo que ha marcado a la banda durante casi cuatro décadas ha sido su eclecticismo y su capacidad de adaptarse a diferentes estilos. Por eso, Sánchez ha decidido adentrarse en las nuevas tendencias musicales, y tratar temas actuales, como la vida que hay a partir de los 40 –‘Vístete princesa’-, las ganas de aprender de la gente más joven, de renovarse o morir -tema que trata en ‘Vampiros’- o las nuevas formas de mantener la llama del amor vivo -en el tema ‘Excítate’, que verá la luz en primavera-.

Entre sus referencias musicales se encuentran desde David Bowie, Lou Reed, hasta algunos temas de Maluma o Nicky Jam. “Ando en busca de aire fresco, inspiraciones nuevas. No existe una fórmula secreta, creo que se trata de tener la canción idónea en el momento adecuado. Y eso… es muy difícil”, concluye.