Los Enemigos suman su recital a los fastos por los 25 años de La Casa del Loco

El fin de semana comienza el viernes para los eventos culturales, y es un día capital para la música en directo cada semana. Pues bien, pocos fines de semana en todo el año han tenido tal densidad de conciertos interesantes en la ciudad; desde este viernes y hasta el domingo hay para dar, tomar, elegir, desechar y cambiar de opinión en el último momento.

Los públicos más numerosos del pop y el rock se polarizarán hoy entre La Casa del Loco, con Los Enemigos, y Viva Suecia en Oasis... pero Cyrille Aimeé tentará a los amantes de las grandes voces con su participación en el Festival de Jazz de Zaragoza (Multiusos) y el público amante de nuevas sensaciones tiene enfilado el Gorila para ver a un dúo sorprendente de la tierra: Isla Kume.

Los Enemigos de Josele Santiago son el plato fuerte del XXV aniversario de La Casa del Loco. Una apuesta segura que comienza a las 21.30 (22 euros) y que engalana la cartelera musical del día para Zaragoza. En cuanto a Viva Suecia, valor en alza dentro del ‘indie’ y plenamente consolidado entre públicos masivos, presenta a casa llena su nuevo disco, recién salido al mercado: ‘El amor de la clase que sea’.

Los oscenses Domador piden paso en la Lata de Bombillas (10 euros más gastos en Entradium, 21.00) para presentar ‘El mal menor’, que lleva apenas un mes en el mundo y no deja de recibir carantoñas de la crítica. En cuanto a Isla Kume, la cita es en el Gorila (21.30, 9 euros en dice.fm) y el ‘mojo’ del asunto se asienta en las espaldas de Laura Sorribas y Andrés Campos, dos músicos de insultante juventud, formación clásica y la osadía suficiente para verter sus conocimientos en nuevos territorios. Jere, por su parte, se trae a toda la banda a la Ley Seca (21.00, 15 euros) para presentar ‘Guernica’.

La vocalista francesa de madre dominicana Cyrille Aimée tiene una vitrola en la garganta; esta noche, en la Multiusos (32 euros, 21.00) tendrá la ocasión de exhibir su versatilidad en el seno del Festival de Jazz. Un talento forjado en pequeños clubes que mereció una candidatura a los LXII Premios Grammy en el segmento de ‘Mejores arreglos, instrumentales o vocales’ por su disco ‘Marry me a little’.

Jesper Lindell es la apuesta de la noche en el Rock & Blues (21.00, entrada libre). El sueco bebe de la alargada sombra de The Band y tiene a Van Morrison entre sus iconos del hogar. En la López, desde las 21.00, la tercera jornada del ciclo Lagata Reggae ofrece el ‘showcase’ de la Gata Flores antes de abrir su escenario para un corredor de fondo en el género, Fyahbwoy. Los locales Recoveko actúan en la Creedence (21.00) y el trío de Jaume Vilaseca, en la Bóveda (22.00).

Por su parte, Viki Lafuente estrena este viernes su espectáculo ‘Wild Women’ en el Teatro del Mercado (plaza Santo Domingo, 20.00, 12 euros). Estará el sábado a la misma hora, y a las 19.00 el domingo. Le acompañan los músicos Álex Comín, Israel Tubilleja y Jesús Martí. Lafuente repasará las voces más indómitas del patio nacional e internacional, armada con su poderoso registro vocal y fiera puesta en escena: de Ida Cox a Violeta Parra, Janis Joplin, Cecilia, Joan Baez o Mercedes Sosa.

The Sadies, Marco di Maggio...

La gincana de elecciones continúa el sábado 19 en los diversos escenarios de la ciudad. Elem presenta su disco ‘Planeta de cristal’ en la López (21.00, 12 euros); el revivalismo elegante de The Crimson Crew (Golpes Bajos, Radio Futura, Ilegales, Siniestro Total) asomará en el Centro Cívico Universidad (19.00) y los canadienses The Sadies, con fidelísima ‘fanaticada’ local, estarán en la Lata de Bombillas (con Kacy and the Claytons, 20.00, 15 euros).

El turno sabatino del Festival de Jazz lo agota el gran Billy Cobham (fundador de la Mahavisnu hace medio siglo) en la Multiusos a las 21.00, con Toto Sobieski como telonero local. Los asturianos Doctor Explosion llegan a la Zeta (21.00, 12 euros) con disco de este año, ‘Superioridad moral’;en el Rock & Blues estará su alteza serenísima de la guitarra, Marco di Maggio (21.00); el inclasificable Romano Aspas se sumará a los festejos de la Casa del Loco (21.00, 16,5 euros) y las bandas Under Cold Sun y Venalitia subirán a escena en Utopía (21.00, 7 euros) en noche de thrash y death metal.

En el Gorila se presentan el día 19 los feroces argentinos Bestia Bebé (21.30) y Comandante Twin dirá presente en Ley Seca (21.30) a la misma hora que lo hará Tim Easton en al Corazón Verde. Por su parte, el vocalista de La Unión Rafa Sánchez estará en la sala Oasis (22.00, 20 euros).