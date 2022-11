Zaragoza alberga el VII Congreso Nacional de Danza e Investigación

Zaragoza alberga desde este viernes 18 de noviembre y hasta el domingo 20 el VII Congreso Nacional y IV Internacional de Danza e Investigación, llamado ‘Investigación y Danza’. Un artístico quiasmo que ahonda en el arte de Terpsícore más allá de lo meramente interpretativo. La presidenta de la Asociación Española de Danza Más Investigación, Carmen Giménez-Morte, estuvo acompañada en la presentación por la directora del congreso, Marta Cebollada, y la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández. Las actividades comienzan mañana (9.30) en el Paraninfo, continuarán en el Patio de la Infanta de Ibercaja esa misma tarde (15.30) y el sábado durante todo el día, y concluirán el domingo en el Museo de Zaragoza, en clave de jornada abierta.

Dos figuras de la danza en Zaragoza,recientemente fallecidas, serán homenajeadas en el transcurso del fin de semana: Emilia Baylo, bailarina y docente, y la que fuera directora del Ballet de Zaragoza, Patsy Kuppe-Matt. La vocación de esta cita es profundizar en las entretelas de un arte que, como recordó Cebollada, no está en el colegio o la universidad. “Es un congreso al uso, con su campo de estudio e incidencia en la innovación; investigar es una salida profesional muy interesante para profesionales de la danza, no todo es bailar, coreografiar o enseñar. Es el caso de la gran bailarina zaragozana Laura Hormigón, que se ha dedicado a investigar”.

Hormigón será precisamente la encargada de ofrecer la ponencia de clausura el domingo (12.15) en el Museo de Zaragoza, con la charla ‘El ballet en el Teatro Principal de Zaragoza y sus intérpretes entre 1847 y 1854. Por otro lado, todas las personas inscritas en el congreso podrán asistir hoy con precio reducido al espectáculo ‘Crónica del alba’ de Miguel Ángel Berna en el Teatro Principal. También tienen disponible una rebaja en el precio de la entrada a ver a La Garlochi en el Ciclo de Baile Flamenco Ciudad de Zaragoza, en el Centro Cívico Estación del Norte.

Un amplio abanico temático

Cebollada también hizo hincapié en que habrá lugar para las danzas populares aragonesas más allá de la jota, y valoró como “rico” el folclor aragonés en este campo. También recordó que el acceso del domingo no precisa de inscripción previa (que se hace en danzamasinvestigacion.com) e incluye una actividad muy interesante: un paseo coreográfico por el Museo de Zaragoza. Un grupo de jóvenes talentos coreográficos de la ciudad ha elegido una serie de obras del museo para preparar piezas de danza inspiradas en ellas. Será a partir de las 10.00.

Carmen Giménez-Morte recordó que Danza Más Investigación lleva 14 años de andadura, y no precisamente de puntillas. “Cada dos años buscamos nuestro punto de encuentro en una universidad española, y Zaragoza nos ha acogido de maravilla. La danza no solamente se baila, también se piensa. En Zaragoza se van a desarrollar 73 actos de comunicación en estas tres jornadas, con más de 200 participantes, que no solamente vienen de España; tenemos gente de Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos y varios países de América Central y del Sur, desde Costa Rica a Colombia- El congreso es presencial, pero la sala 1 del sábado en la Fundación Ibercaja ofrecerá un ‘streaming’ a quienes se hayan inscrito en esta modalidad”.

NOTICIAS RELACIONADAS Fallece a los 63 años Patsy Kuppe-Matt, exdirectora del Ballet de Zaragoza

El congreso abarca un gran número de áreas. Se comenzará por historia de la danza, haciendo especial énfasis en la aragonesa, y también se abordarán temas de política y sociedad relacionados con este arte. Se hablará bajo el mismo paraguas artístico de danza española, danzaterapia, feminismo y género, metodologías de la danza, sesiones performativas, sociología, historia y territorio, comunicación audiovisual, educación, técnicas, danza y salud en la tercera edad… además, se levantará acta de todas las sesiones con la intención de seguir generando un ‘corpus’ teórico y técnico sobre la investigación en la materia troncal, que se pondrá a disposición de los interesados.