Pilar Palomero preeestrena ‘La maternal’ en los cines Palafox de Zaragoza

El cine es un arte que ayuda a expresar y transmitir sentimientos y emociones. Porque el mundo del celuloide, más allá del entretenimiento y la diversión, también invita a la reflexión, y por esa senda transita la filmografía de la cineasta zaragozana Pilar Palomero, cuya segunda película, ‘La maternal’ -tras su exitoso debut en el largometraje con ‘Las niñas’-, se estrena este viernes en las salas españolas.

Los cines Palafox de la capital aragonesa acogen este jueves (20.00) un preestreno del filme al que asisten la directora aragonesa y la protagonista la actriz Clara Quílez. La cinta cuenta la historia de Carla, una adolescente que se queda embarazada a los 14 años y que vive en una situación casi de exclusión socia que le llevará a ingresar en un centro de acogida. Según la cineasta zaragozana, "es un tratado visual sobre la maternidad, tanto de la protagonista con el bebé al que cuida como en relación a su madre. Es una película sobre las relaciones humanas en la que se medita cómo se pueden trabajar, cuidar, sanar".

El relato de ‘La maternal’, a diferencia del primer filme de la directora y guionista zaragozana, no tiene tiene tintes autobiográficos, sino que parte de una visita que Palomero realizó hace unos años a un centro de acogida para madres adolescentes, donde tuvo la posibilidad de charlar con mujeres que le contaron cómo había sido para ellas vivir una maternidad precoz.

Sobre esa complejidad que entraña ser adolescente y madre a la vez, la cineasta aragonesa dibuja un retrato de esas mujeres, y de sus soledades y miedos ante un momento tan complicado y difícil en el que deben seguir adelante en ese camino de la vida que avanza en sentido único y que resulta a la vez tan incierto.

‘La maternal’ está protagonizada por actrices no profesionales y por Ángela Cervantes en el papel de Penélope, la madre de la protagonista, y la acción se desarrolla entre la ciudad y el pueblo. Las localizaciones aragonesas corresponden al ámbito rural y el rodaje del filme transcurrió en 2021 durante dos meses. Tras comenzar en el mes de octubre en Los Monegros (Monegrillo, Sariñena, Peñalba, Fraga...), se trasladó en noviembre del pasado año a Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

Tras concluir el rodaje, Palomero recordó en HERALDO la profunda labor de documentación que supuso afrontar el guión de este largometraje: "Hablé con muchas educadoras de centros de acogida para madres adolescentes. Una de ellas me dijo: 'No se nace sabiendo ser madre. A ser madre se aprende'. Y a partir de allí fui desarrollando la historia. También me reuní con mujeres que, ya mayores de edad, fueron madres en su adolescencia. Sus historias me emocionaron y sobrecogieron".

El elenco lo completan, entre otros, Rubén Martínez, que repite experiencia con la directora tras su paso por ‘Las niñas’, también como ‘coach’ en el centro de acogida . Además figuran Jordan Dumes en el papel de Efraín, Pepe Lorente como Chispas, Olga Hueso encarnando a Asun, la psicóloga del centro, y Neus Pàmies –que también intervino en ‘Las niñas’– interpretando a Susana.

Por su trabajo en ‘La maternal’, que además supone su debut en el cine, la joven actriz Carla Quílez, recibió en la pasada edición del Festival de Cine de Sebastián la Concha de Plata a mejor interpretación protagonista. El galardón ‘ex aequo’ lo compartió con Paul Kircher por su papel en 'Le Lycéen/Winter Boy'. Además el pasado mes, la cinta de Pilar Palomero recibió cuatro reconocimientos (sonido, fotografía, el Premio Nuevos Cineastas -’ex aequo’- y el del jurado de estudiantes de cine) en el Festival Cinespaña de Toulouse.