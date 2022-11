Diego Guillén, diseñador zaragozano premiado en Marbella: "Mi interiorismo cuenta historias"

Diego Guillén Ligori ha recibido este viernes el segundo premio a la mejor fusión de arte e interiorismo en la feria Marbella Design & Art, la segunda más importante a nivel nacional, que ha supuesto su puesta de largo en el sector. El zaragozano de 43 años, de origen barcelonés, se ha estrenado en la quinta edición del certamen de diseño, que se celebra durante once días, hasta este fin de semana, con el espacio Tempo, una suite de 64 metros cuadrados donde invita a viajar por sus raíces familiares que recorren Nápoles, Cataluña y Aragón.

"Estoy muy feliz por tener un reconocimiento así, recibir este premio cuando eres un recién llegado", confiesa el diseñador, que tras 20 años dedicado al Periodismo decidió a raíz del confinamiento de 2020 por la pandemia de covid-19 dar un giro profesional a su vida. "Me puse a estudiar como afición porque siempre me ha gustado el mundo del interiorismo, además de que siempre he estado vinculado a él porque mi padre dirigía una tienda de iluminación en Barcelona", explica sobre el cambio en su carrera. Empezó compaginando un Master en interiorismo y su trabajo como periodista. "Surgió la primera posibilidad con una casa que me encargaron en Valencia a raíz de mi cuenta de Instagram", explica. Este mes se cumple un año desde que terminó esa primera obra. Por ello, destaca que de lo vivido estos días en la feria "lo más emocionante para mi ha sido la ovación de colegas e interioristas que he conocido estos días al recibir el premio, que han visto crecer Tempo", asegura, porque en el sector confiesa que es "complicado darse a conocer", aunque ahora ayuden las redes sociales y en su caso, su experiencia en comunicación.

El jurado ha destacado la fusión de arte e interiorismo del stand que permite "viajar a su yo más íntimo y personal, que lo ha hecho a través del cruce de varias disciplinas para crear un espacio muy bello y de reflexión", según Pilar Civis, directora de la revista Interiores y miembro del jurado de la quinta edición de Marbella Design & Art. A lo largo del espacio se pueden ver las obras de ocho artesanos aragoneses que han acompañado a Guillén con trabajos en madera, forja, vidrio artístico, alabastro y tejido. El recorrido por el stand se acompaña con la historia familiar de más de 170 años cuando su abuelo cuarto salió de Nápoles, cruzó el Mediterráneo para llegar a Cataluña, donde nació su tatarabuela, mi bisabuela, su abuelo y su madre, que conoció a su padre recién llegado de Teruel en el Centro Aragonés de Barcelona.

Espacio diseñado por Diego Guillén. HA

El zaragozano define su estilo explicando que "mi interiorismo cuenta historias, las de quiénes están viviendo allí". El espacio que ha llevado a la feria quiere ser "una llamada de atención para encontrar la armonía en nuestro día a día y en las cosas que nos rodean". Cree que aunque "durante mucho tiempo el concepto interiorista se ha asociado al sector del lujo, poco a poco nos damos cuenta de que no es real, que supone un coste contratar a un interiorista, pero a la larga te estás ahorrando dinero", afirma.

Laufen es el patrocinador oficial del espacio, que cuenta también con el apoyo de Lladró, Mainzu, Artesanos de Aragón, Flos y otras firmas nacionales e internacionales que han querido sumarse al proyecto El espacio se inauguró el 3 de noviembre con la participación de la compañía de danza aragonesa LaMov, y puede visitarse hasta este domingo, 13 de noviembre, en el Palacio de exposiciones y congresos de Marbella