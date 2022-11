Así es 'La Ruta', la serie que devuelve a la actualidad la música bakalao de Valencia

Una combinación de música, drogas, fiestas y accidentes “sin edulcorar” compone la nueva serie que este domingo estrena Atresplayer Premium, 'La Ruta', una ficción rodada en los escenarios que recrean las míticas discotecas en las que en la década de los 80 y primeros años de los 90 se desarrolló la denominada “Ruta del Bakalao”.

En esta línea, la actriz Claudia Salas (quien da vida a Toni), reconoce que los creadores - Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui- querían contar la Ruta “tal y como fue en realidad, sin intención de romantizar nada”: “No se han cortado a la hora de meter detalles, está todo, con pelos y señales, tanto lo bueno como lo malo. Querían una representación real de lo que fue la Ruta y la fiesta de esa década”, argumenta.

El primero de los ocho capítulos de esta ficción de 50 minutos arranca en 1993, con un grupo de cinco amigos de El Perelló, que ya con 30 años están a punto de despedirse de la noche valenciana y de su fiesta. El espectador recorrerá sus vidas en sentido inverso, es decir, desde que el movimiento entraba en su fase final hasta los orígenes mismos, en el albor de 1981 con una imagen muy distinta a la que tiene el colectivo sobre la Ruta.

Es por ello, que Ricardo Gómez, quien se mete en la piel de Xento, señale que los creadores hayan escogido la opción de contar la historia hacia atrás para que la gente “conozca verdaderamente lo que fue la Ruta y lo que significó”.

“Empezando de adelante a atrás, es decir, en el ocaso, hace que alguna forma se entienda que vamos a contar aquello de la Ruta que no es tan conocido. Además, que empezando por lo que todo el mundo conoce también ayuda a situar de lo que estamos hablando”, detalla.

Asimismo, añade que de esta manera también se pretende que se cambie la imagen social que se tiene sobre “la movida valenciana”, esa del “parkineo, la droga o la música infernal”.

“Yo antes de hacer la serie también tenía esa imagen, pero cuando me puse a investigar no sabía que hubiese tanto concepto cultural y artístico detrás de este movimiento. También lo que significó en cuanto a evolución musical y cómo se empezó a hacer algo que antes no se hacía”, destaca.

Quien sí que tuvo que hacer una investigación más profunda acerca de pinchar vinilos, la música bakalao y los pinchadiscos de aquella década fue Alex Monner, quien da vida a Marc Ribó el Dj del momento de todas las discotecas de La Ruta. Para hacer bien el papel, el actor confiesa que tuvo la ayuda de Fran Lenaers, una leyenda a los que “todos los ruteros veneraban”.

“Fran estuvo en todo el rodaje ayudándonos, la verdad es que fue genial. A mí especialmente me vino genial porque me enseñó distintas técnicas para pinchar con vinilo, que no es nada sencillo. Fue muy especial de alguien que marcó a tanta gente en una época”, cuenta.

Los creadores de la serie se quisieron mimetizar tanto con la época que hasta para el rodaje se recrearon algunas de las discotecas más importantes de la época como Puzzle, Espiral, N.O.D., ACTV, Spook, Barraca o Chocolate.

“La verdad es que fue muy impresionante el trabajo de arte que hizo el equipo. Mucha gente que vivió esa época y que era de Valencia o formaban parte del equipo se emocionaban cuando entraban en la discoteca y se ponían a recordar las noches que pasaban allí”, recuerda Monner.

Los actores Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa en los papeles de Nuria y Lucas, respectivamente, completan el reparto de ese grupo de cinco amigos que exploran la fiesta valenciana.