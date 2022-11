El Prado optimiza y reordena sus obras en depósito, 110 de las cuales están en Aragón

El Museo del Prado cuenta con 3.238 obras cedidas y depositadas en 258 instituciones del territorio nacional y 208 en embajadas y consulados. Un ingente patrimonio artístico que, lamentablemente, no siempre luce como merece. Muchos de esos préstamos duermen en los almacenes de sus depositarios. Con el objetivo de evitar que esto suceda y para "ordenar" y "optimizar" todo este inventario, se presentó el programa ‘Prado extendido’. Un plan que pretende incentivar futuras colaboraciones continuadas con entre 50 y 70 museos de todo el Estado para extender el arte en todas las regiones.

"Esto es una colaboración con el resto de museos, nada se va a hacer de forma unilateral. No se trata de hacer de policía y estar controlando, pero es evidente que si mandas una obra fuera no lo haces para que esté en almacenes", advirtió Miguel Falomir, director del Prado, en una comparecencia en la que también participó Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Y puso como ejemplo el caso del museo Bellas Artes Gravina de Alicante, al que se han dirigido 28 pinturas de maestros alicantinos a lo largo del último año. "No es una cuestión de calidad, sino de interés: lo que no interesa en un sitio, puede interesar mucho en otro", indicó Falomir. En definitiva, se moverán obras que no encajaban en algunos sitios y viajarán a otros donde sí se requieren, principalmente por cuestiones geográficas de los autores.

En la web del Prado se ha habilitado la sección ‘Prado extendido’, en la que puede consultarse en un mapa todas las obras en préstamo, especificando dónde están y su historia.

Aragón es actualmente receptor de 110 obras procedentes del centro museístico madrileño. En la mencionada web se hallan 89 y todavía faltan 21 por introducir.

Distribución por provincias

Zaragoza acoge 77 pinturas, repartidas entre el Museo de Zaragoza (51), la Universidad de Zaragoza (15), el Instituto de Secundaria Goya (6), el Palacio de la Capitanía General (3), el Museo Pablo Serrano (1) y la Lonja (1). Precisamente en este último enclave luce uno de los tres Goyas ‘cedidos’ temporalmente en la Comunidad. Es el óleo ‘Tadea Arias de Enríquez’, firmado hacia 1789 por el genio de Fuendetodos. Los otros dos están colgados en el Museo de Zaragoza. Son dos de las réplicas que Goya realizó de los retratos de los monarcas Carlos IV y María Luisa de Parma con ocasión de su subida al trono en diciembre de 1788. En este mismo emplazamiento también están depositados seis lienzos de Francisco Bayeu y Subías; ‘Paisaje de Capri’ y ‘La reina doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija’ de Francisco Pradilla, y uno de Marcelino Unceta, ‘Batalla de Guadalete’. Entre las cesiones a la Universidad, la ‘Heroica defensa de la torre de San Agustín en Zaragoza en la Guerra de la Independencia’, de César Álvarez Dumont. La única contribución al Pablo Serrano es el óleo ‘Un mercado’, de Ángel Díaz Domínguez, quien pese a nacer en Logroño, residió en la capital aragonesa, iniciando aquí su formación artística. Y en el Instituto Goya, sobresalen ‘El primer pantalón’, del pintor realista valenciano Lamberto Alonso Torres, y ‘Abandonados’, del zaragozano Joaquín Pallarés y Allustante.

En Huesca, el Ayuntamiento luce dos piezas: el ‘Entierro de San Lorenzo en las catacumbas de Roma’, de Alejo Vera y Estaca, y ‘La leyenda del Rey Monje’, de José Casado del Alisal. En el Museo de Huesca se ubican ocho, entre ellas dos de Francisco Camilo (‘San José con el Niño dormido en brazos’ y ‘Santa Ana, san Joaquín y la Virgen’) y dos de Mateo Gilarte (‘La Virgen de la Expectación’ y ‘Presentación de Jesús en el templo’. En el Palacio Episcopal de Jaca el óleo anónimo del siglo XVII ‘La Virgen y el Niño con santa Ana y san Juanito’.

Teruel se conforma con una obra procedente del Prado. Eso sí, muy significativa: ‘Los amantes de Teruel’, un óleo que en 1857 inmortalizó Juan García Martínez, artista nacido en Calatayud.