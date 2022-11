El león al desnudo

La gran mayoría de aficionados conoce a Abraham Boba como voz cantante y agitador frontman de León Benavente, una de las bandas más celebradas del pop nacional, pero antes de alcanzar el éxito Abraham ya había dado sobradas muestras de su talento a través de tres discos en solitario que en su momento solo fueron apreciados por una selecta minoría. El ciclo Piano Piano permitió redescubrir al Boba de sus inicios, así como comprobar que es capaz de defender las canciones de los Benavente a piano solo con brillantez.

abraham boba **** Ciclo Piano piano Lugar Centro Cívico Universidad Asistencia Lleno Zaragoza, 9 de noviembre de 2022.

El músico vigués organizó el concierto en clave cronológica, comenzando por ‘Las hermanas Sánchez’, de su primer álbum, y siguiendo con ‘Capital’, ‘Hagamos algo antes de morir’ y ‘La educación’, del segundo; para entonces, ya había quedado clara la influencia de Leonard Cohen en sus composiciones, que vino a confirmar con una exquisita adaptación al castellano de ‘Memories’, del cantautor canadiense. También rindió pleitesía a Daniel Johnston con una sentida versión de ‘True love will find you in the end’, antes de acometer sendas relecturas de ‘Estado provisional’ y ‘Tu vida en directo’, de León Benavente, que adquirieron renovado brillo y poder emotivo reducidas a su esqueleto.

Más información La magia del Vive Latino Zaragoza propicia una gran fiesta de la música en la Expo

La inédita ‘La Soufriére’, un precioso poema recitado que dio paso a ‘Mr. Lonely’, un añejo clásico de Bobby Vinton, y ‘La cámara de ecos’ (del último disco benaventiano) preludiaron la despedida con otra pieza de su primera época, la magnífica ‘Podría haber sido peor’. En suma, que Abraham Boba demostró, en su faceta más intimista de león al desnudo, desprovisto de la electricidad desatada de su banda, que es un compositor –y un letrista– de altos vuelos, dotado de una mirada propia, lúcida, escéptica y agridulce para retratar con afilada perspicacia y desde un prsima personal las contradicciones y vaivenes que acechan a todo bicho viviente.