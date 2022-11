Tommy Stinson, antiguo bajista de The Replacements y Guns N'Roses, en Huesca

Tommy Stinson, ex bajista de The Replacements y Guns N’Roses, actúa este miércoles 9 de noviembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca (antiguo Matadero). El concierto comienza a las 20.30 y la entradas están a 10 euros en culturahuesca.4tic.com

Stinson, arquitecto rítmico de The Replacements, tuvo un papel capital en la segunda etapa de éxito de la banda de Axl Rose; de hecho, cogió el timón en 1996 (sin opacar el liderazgo de Rose) y fue el director musical del grupo tras la salida de Duff McKagan, y hasta los años en los que finalmente se editó Chinese Democracy (2008). Estuvo 15 años en el grupo, a lo que hay que sumar la década larga que pasó en The Replacements y un breve episodio con Soul Asylum en la primera década de este siglo.

Stinson lideró recientemente el regreso a la escena festivalera de The Replacements y también hizo el disco de retorno de Bash & Pop ‘Anything Could Happen’ en 2017. En el último lustro ha estado centrado en su proyecto con el guitarrista Chip Roberts, bautizado como Tommy Stinson’s Cowboys in the Campfire, que ultima disco para el inicio del año próximo: se llamará ‘Wronger’. El dúo ha creado una variedad de canciones que van desde el rock’n’roll más crudo al country alternativo o el pop experimental.

Entre los artistas que tienen a Stinson como un referente positivo y una inspiración, además de aliado en algunos proyectos, están incluso coetáneos suyos como Wilco, Green Day o Lucinda Williams, además de , Ryan Adams. La actual gira española le ha llevado en este inicio del mes de noviembre a Madrid, León, Cáceres y Sevilla antes de la cita de este miércoles en Huesca. El viernes actuará en el Stereo Rock & Roll de Logroño y dará un último concierto en España el sábado 12 en el Tizón gijonés.