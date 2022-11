La extraña pareja

Tengo percepciones, opiniones y hasta sentimientos encontrados respecto a esta nueva película de Félix Viscarret, un director al que gusta llevar al cine novelas de autores reconocidos –‘Vientos de La Habana’, de Padura, la adaptación televisiva de ‘Patria’, en la que colaboró– y que en ‘No mires a los ojos’ se decanta por una obra de Juan José Millás.

'no mires a los ojos' ** Director: Félix Viscarret. Guión: David Muñoz y Félix Viscarret, basado en la novela de Juan José Millás. Intérpretes: Paco León, Leonor Watling, Álex Brendemühl, Juan Diego Botto. España. 2022. 107 minutos.

Viscarret acumula en este nuevo trabajo, en mi opinión, tantas virtudes como ¿errores? Virtud es haberse atrevido a hacer una versión de un texto literario que, por lo que se ve en el filme, se adentra por territorios complejos, en los que la realidad, la imaginación y unas ciertas conexiones paranormales se funden en un único propósito. Así interpreto yo la historia de un tipo que por circunstancias varias acaba escondido en casa de una familia, que no sabe de su presencia. Virtud es haber elegido a la gran Leonor Watling para hacer un personaje que atrapa de principio a fin. Lo consigue en cuanto hace acto de presencia y la cámara comienza a recorrer su rostro, su mirada, ese dolor que le sale de dentro, esa pena infinita. Solo por ver y escuchar a esta magnífica actriz ya vale la pena ver la película.

Pero, también hay desaciertos en ‘No mires los ojos’, quizás producto de un riesgo excesivo por parte del cineasta al tratar un argumento que no parece fácil de desarrollar. Hay un inicio desacertado, escasamente atractivo, con unas primeras secuencias resueltas con un estilo pobre. Hay momentos en los que no acabo de creerme del todo el personaje que hace Paco León. Me parecen, más que forzadas, mal planteadas, con una construcción inestable algunas intervenciones, aunque la presencia de Iñaki Gabilondo valga por sí sola. Tampoco entro en el tópico papel de Juan Diego Botto, ni en el de Álex Brendemühl, que me alejan de lo que más me importa en ‘No mires a los ojos’: el personaje y la interpretación de Leonor Watling.

Una película interesante, recomendable e imperfecta.