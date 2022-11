Darren Hayman: inequívocamente británico

Bombo y Platillo, ese ciclo autodefinido como de “músicas dispares”, volvió a apuntarse otro tanto a su favor con la presencia, el domingo en la Rotonda de Delicias, de Darren Hayman, artífice de Hefner, banda de culto del pop inglés de los 90 y con una amplia trayectoria posterior en solitario. Hayman es uno de esos músicos con inequívoco sello británico que destilan clase y talento, un artesano de las canciones hechas con mimo, buen gusto y un acentuado sentido melódico.

Canciones que, en su caso, indagan a menudo en las relaciones sentimentales, pero que bajo su apariencia esconden dobles lecturas y se desliza una fina capa de humor e ironía que huye de la autocompasión: buen ejemplo de ello son piezas como sus himnos al alcohol (“ahora estás bebiendo whisky con él”) o al servicio de correos, esa ‘I know I fucked up’ que podría traducirse como “sé que la cagué”, o ‘Because we were impossible’, construida sobre los mismos acordes del ‘Sweet Jane’ de Lou Reed (ahí contó una anécdota sobre la muerte de Reed que el propio Darren anunció en redes sociales).

Acompañándose únicamente con su guitarra eléctrica, el músico londinense repasó un selecto ramillete de composiciones tanto de su carrera solista como de su etapa previa como Hefner; además de las citadas más arriba, sonaron títulos como ‘I am the noise’, ‘Sad witch’, ‘Impossible times’ o ‘The greedy ugly people’, todas ellas confeccionadas con primorosos mimbres de orfebrería pop inglesa, que por momentos nos hacía evocar a tipos como Ray Davies o Kevin Ayers.

Como apunte final, cabría señalar que, aunque el cancionero de Hayman se sostiene perfectamente solo con la guitarra, más de uno nos quedamos con las ganas de escucharle en formato banda: se intuye que de ese modo sus canciones adquieren más vuelo y lucen todavía mejor.