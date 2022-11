Una clase de 90 minutos con el maestro Antonio Canales

Asistir durante una hora y media a una clase magistral de Antonio Canales, uno de los grandes mitos de la danza española, es un privilegio que en la tarde del domingo disfrutaron diez alumnas de la Escuela de Mamá de la capital aragonesa. El bailaor, que en la víspera había inaugurado con una actuación el Ciclo Flamenco Ciudad de Zaragoza en el Auditorio, compareció como invitado de lujo en unas jornadas que organiza este centro privado situado en la calle de Zumalacárregui.

"Estoy muy orgullosa de que Antonio haya aceptado la invitación. Para todas supone un gran estímulo su presencia porque es historia viva de la danza española, una leyenda que se estudia como un clásico. Sus tangos, sus soleás... su repertorio es un referente para todos los que enseñamos y aprendemos. Su forma de bailar es tremendamente especial", explicó una orgullosa y emocionada Mamen Martínez, directora, coreógrafa y profesora del centro, quién conoce a Canales de anteriores colaboraciones. "Su predisposición fue absoluta en cuanto le trasladé la propuesta. A Antonio le encanta darse a los demás y enseñarles su arte, algo que lleva realizando desde hace muchos años", remachó.

A las cuatro en punto de la tarde todo estaba preparado en la sala atestada de espejos en la que se iba a desarrollar el encuentro. Una mezcla de nervios, expectación, inquietud e ilusión habitaba en la decena de ‘discípulas’ que aguardaban al ilustre maestro.

El sevillano irrumpió vestido de negro rotundo, excepto unos hipnóticos zapatos de color rojo. Tras una fotografía de grupo para la posteridad como cortesía, se terminaron durante 90 minutos las risas y la relajación. Porque cuando se habla de flamenco, de baile y de arte, las bromas no existen para Canales.

"Mucho silencio y concentración. No se puede hablar. Durante una hora y media estamos aquí para aprender y disfrutar. Comencemos. Muy suave. La posición es muy importante", pronunció.

Los movimientos del andaluz eran replicados con extrema concentración por las asistentes. No siempre con un resultado óptimo, a tenor de los comentarios del docente, pero con total abnegación. "Cuando digo algo, hay que hacerlo", reprendió con tacto pero con seriedad.

"Lo más importante es no correr. El verbo correr no existe en el flamenco. Muchas veces complicamos el baile más de lo que es. Lo que es difícil es hacer diabluras, pero bailar... hasta el más patoso puede. No nos compliquemos", alertó incidiendo en la sencillez como consejo perenne.

Sabiduría cimpartida

Entre ejercicio y ejercicio, Canales compartió las enseñanzas de sus 60 años de existencia y más de cuatro décadas de laureada trayectoria. Cada una de sus palabras era digna de ser apuntada y memorizada. Pura sabiduría.

"Sin memoria no podemos bailar. Tenemos que repetir la secuencia una y otra vez. No podemos dejarnos ir sin control. Se aprende a bailar pero, también al mismo tiempo, a ser dueño de uno mismo. Y para aprender hay que poner el corazón. Si no, es imposible", aseveró.

Finalmente, como sentencia para marcar a fuego en el recuerdo de todas las presentes, definió el arte que le brota y que ha marcado y sigue marcando su vida: "El flamenco es ritmo y memoria, es un discurso que lleva su velocidad. Sin eso, no se puede bailar".