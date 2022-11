Los familiares de Costa ponen a la venta la casa de Graus donde vivió y murió: "Nos hemos cansado de esperar"

Los familiares de Joaquín Costa en Graus, tras la venta de su archivo y su legado material al Ministerio de Cultura, se disponen a poner en venta la casa donde vivió y murió el polígrafo. El destacado intelectual oscense nació en Monzón en 1846 y falleció en Graus en 1911.

“Nos hemos cansado de esperar: primero fue mi abuelo, José María Aused Viñas, el encargado de recuperar y ordenar todo el legado de mi tío-bisabuelo, quien pidió ya hace 30 años que se crease una Casa-Museo y un Centro de Estudios; murió en 2007 sin ver nada tras haber hecho muchos esfuerzos; y luego fue mi padre, José María Aused Brunet, fallecido ya en 2018. Han pasado muchos años, hemos tenido contactos con las administraciones, pero nadie ha mostrado un interés serio ni por el archivo ni por la casa”, dice, desde Barcelona, Adriana Aused, sobrina-bisnieta de Costa, abogada y copropietaria con sus hermanos del 50% del inmueble. Otra rama de la familia es heredera de la otra mitad.

“Nos hemos puesto de acuerdo para vender. Y no solo eso: desde que se sabe la intención de la familia, ya se han producido varias ofertas del sector hostelero”, insiste. La semana que viene se realizará una tasación del edificio, sito en la actual calle Costa, 5, de unos 700 metros cuadrados, divididos en cuatro plantas, entre ellas la falsa.

Citas y olvidos

“Nosotros sabemos que el Ayuntamiento de Graus es muy modesto y no puede hacerse cargo de algo así”, dice Adriana, y reconoce que mucha gente, cuando están en la vivienda, “nos llama porque quiere ver la casa. Sinceramente, siempre hemos pensado que habría sido un foco de atracción e interés para la zona y para el turismo”, aprecia. Hace tres años, la abogada contactó con la dirección general patrimonio del Gobierno de Aragón. Concertó una cita y fue recibida por los técnicos Juan Ulibarri y Laura Asín. Poco después, con otro técnico oscense, los dos viajaron a Graus para ver la casa, los materiales y los muebles -“Tenemos todo el mobiliario de la época de Joaquín Costa. Y hablamos de uno de los personajes españoles y aragoneses más importantes de su tiempo”, dice– y para realizar el correspondiente informe. “Cumplieron su cometido. Hablé en junio de 2021 por videoconferencia con el consejero Felipe Faci, y desde entonces no se ha agilizado ni se ha movilizado nada. Y ya no podemos ni queremos esperar más”, explica Adriana Aused, que es la portavoz de las dos familias.

Adriana recuerda que en 2016, en las Cortes de Aragón, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley encaminada a la "recuperación del legado de Joaquín Costa que se encuentra en su casa de Graus para su exposición pública", tal como se anunció. “En todo este tiempo no se hizo nada. No ha habido ningún movimiento, y ya no queremos seguir dependiendo de si hay voluntad, si hay elecciones o cualquier otra circunstancia. Fuimos nosotros, viendo que en Aragón no se mostraba ningún interés por el archivo, quienes contactamos con el Ministerio de Cultura. El subsecretario Severiano Hernández se personó de inmediato con el director del Archivo Histórico Nacional. Revisaron los materiales y en menos de ocho meses se formalizó la venta por 450.000 euros. Nos ha importado más que se conserve, se digitalice y que no se disgregue todo ese material que el dinero que quizá habría sido mucho más elevado si lo hubiéramos sacado a una subasta o a venta privada -informa Adriana-. Y, además, hay otro factor importante para nosotros. Cultura se comprometió verbalmente en ceder luego, una vez catalogado y digitalizado, ese patrimonio a Aragón en depósito”.

El legado

Como contaba el pasado 29 de abril Ángel Gayúbar en estas páginas, el legado de Joaquín Costa consta de 50.000 documentos distribuidos en “20 cajas de material bibliográfico y hemerográfico y 19 cajas de documentos, entre los que destaca la correspondencia con los más importantes prohombres de su época”, entre ellos Tomás Bretón, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Francisco Ferrer Guardia, Manuel Bartolomé Cossío, Francisco Giner de los Ríos, Benito Pérez Galdós, Mariano de Cavia, Marcelino Menéndez y Pelayo, Eduardo Dato, Azorín, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán o José Ortega y Gasset. Además, el fondo contempla distintos manuscritos (Costa escribió de casi todo), de “diversos temas, artículos periodísticos, galeradas bibliográficas, anotaciones y correcciones sobre textos propios y ajenos y una modesta biblioteca de libros de referencia que ayudan a profundizar en su pensamiento.

Detalle del retrato de Joaquín Costa de Victoriano Balasanz. V. Balasanz.

Fue el abuelo de Adriana y sus hermanos, descendientes de Martina Costa, hermana del intelectual regeneracionista, quien escribió en HERALDO este retrato de los últimos años de Costa en esa vivienda: “A partir de septiembre de 1904, agravada su enfermedad, desengañado de la política y sobre todo de los políticos y con el convencimiento de la imposibilidad de reformas políticas que hicieran progresar el país, Joaquín Costa se retiró definitivamente en Graus. Fijó su domicilio en la casa de la calle Nueva o Camino del Molino –después llamada El Porvenir y hoy de Joaquín Costa-, donde vivían su hermana Martina, casada con Antonio Viñas -joven y emprendedor maestro de obras y contratista- que habían edificado recientemente, y de cuyo matrimonio nacieron tres hijas: Balbina, Carmen y Pilar. En dicha casa, (…) Costa permaneció hasta su muerte. Instaló su estudio en un cuarto de unos 20 metros cuadrados de la planta tercera que no se encontraba habilitada como vivienda y, mientras su estado físico se lo permitió, vivía –más bien dormía, pues pasaba la mayor parte del día y de la noche en su estudio del tercer piso- en el piso segundo, en una sala con alcoba”.