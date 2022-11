Pablo Aragüés: "El cine es una aventura, y no hay aventura sin riesgo"

"El cine es una aventura y no hay aventura sin riesgo. ‘Para entrar a vivir’ no es una comedia pura ni tampoco una película de terror, aunque la estén premiando mucho en festivales especializados en este último género. No quería hacer una comedia lisa y lasa, buscaba darle una giro inesperado a la historia, un poco como ocurre en algunas películas ‘indie’ norteamericanas, como ‘Palm Springs’, que parten de una premisa costumbrista para acabar haciendo algo sorprendente". Así habla el director de cine Pablo Aragüés (Zaragoza, 1982) de su último filme, ‘Para entrar a vivir’, que llega hoy a los cines, cuando todavía está en pleno circuito de festivales.

‘Para entrar a vivir’ tiene tres protagonistas, dos de ellos de carne y hueso, Bárbara Goenaga y Gorka Otxoa. "Buscábamos un actor de comedia y una actriz más dramática porque la película habla de lo que queremos y la difícil relación que mantiene con lo que necesitamos. Y, además, tenían que ser una pareja de actores que no se conociesen el mismo día de iniciar el rodaje, sino que ya tuvieran una experiencia conjunta anteriormente porque eso es algo que, a través de los gestos y del lenguaje corporal, se nota ante la cámara. Ellos han trabajado juntos hace mucho tiempo, desde que ambos tenían 10 años, y son dos talentos naturales. El resultado ha sido fantástico", añade el cineasta.

El tercer protagonista de la cinta es una casa. El argumento de la película gira en torno a una pareja de treintañeros que está buscando vivienda y que acaban encontrando la que parece ideal. En un momento dado, la vivienda empieza a concederles sus deseos y a partir de ahí... El inmueble donde se rodó la película, durante tres semanas intensas, está ubicado en la calle de Gastón de Gotor de Zaragoza, frente a la famosa Casa del Duende. "Tuvimos mucha suerte de encontrarlo –añade Pablo Aragüés–, porque en él conviven de forma natural tres localizaciones. Eso también nos vino bien porque ‘Para entrar a vivir’ es una película pequeñita que queríamos sacar adelante con el mínimo de elementos".

Pablo Aragüés y Marta Cabrera comparten la dirección y son también coproductores de la película junto a Luis Balaguer e Ignacio Lorente. La fotografía ha corrido a cargo de Adrián Barcelona, y el reparto se completa con Kira Miró, Luisa Gavasa y Jorge Usón. La película, que ha contado con ayudas de Aragón TV, Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón, se ha rodado principalmente en Zaragoza pero también en Cariñena y Bujaraloz. Lleva ya un tiempo participando en festivales, en los que ha ganado numerosas distinciones. Ayer, sin ir más lejos, llegaba la noticia de que había recibido el Golden Winner a Mejor Película en los Tokyo Film Awards.

En agosto pasado el filme se exhibió por primera vez con público. Fue en el Festival de Comedia de Tarazona y el Moncayo. Aragüés lo recuerda con especial emoción.

"Tarazona fue la gran prueba de fuego, un regalazo –asegura–. Recuerdo que estaba sentado junto a Luisa Gavasa y, en el momento en que se escucharon las primeras carcajadas, nos cogimos de la mano y dijimos: “Por esto hacemos cine”. La gente se rió en los sitios donde se tenía que reír. Por eso, las horas previas a la llegada del largometraje a los cines las vivo con cierta tranquilidad, pero a la vez no puedo evitar los nervios. Pero cuando una película se estrena ya en salas es como ese momento en el que tienes que dejar marchar de tu vida a un ser querido".

La cartelera cinematográfica se renueva este viernes. Además de ‘Para entrar a vivir’, se estrenan filmes como ‘Bardo’, el trabajo más personal del oscarizado Alejandro González Iñárritu; ‘La forja de un campeón’, película escrita y protagonizada por Matt Hookings y con Russell Crowe en el reparto; ‘One piece film red’, el último fenómeno de la animación nipona; ‘El prodigio’, de Sebastián Lelio; ‘No mires a los ojos’, con Paco León, Leonor Watling y Álex Bremdemühl en el reparto; ‘Vasil’, ópera prima de Avelina Prat protagonizada por Karra Elejalde y el búlgaro Iván Barnev; ‘El agua’, el aclamado debut de la directora valenciana Elena López Riera; ‘¡Corten!’ una comedia de zombis de Michel Hazanavicius; ‘Los pasajeros de la noche’, de Mikhaël Hers, con Charlotte Gainsbourgh de protagonista; ‘13 exorcismos’, sobre el último caso de exorcismo documentado en España, con José Sacristán en el papel principal; el documental ‘Tutankamón: el último viaje’, narrado por Iggy Pop; y ‘Las cartas perdidas’, documental de Amparo Climent sobre las mujeres represaliadas por el franquismo.