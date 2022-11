Roberto Santiago se somete a las preguntas de más de 1.300 pequeños lectores

Ante más de 1.300 niños ha estado esta mañana el escritor Roberto Santiago, en una jornada "de vértigo", "algo milagroso", en la que se ha sometido a las preguntas de sus lectores y en la que ha presentado el tomo 22 de su saga 'Los Futbolísimos', 'El misterio del mundial en África'.

"Ha sido genial, una locura maravillosa, podríamos haber estado tres días porque no paraban de preguntar, ha sido muy emocionante porque me siguen sorprendiendo, emocionado. Un niño me ha mirado como con mucha ternura y me ha preguntado que cuál de los personajes se parece más a mi, y yo le he dicho que Angustias (el lateral derecho de este particular equipo)", ha contado a EFE Santiago tras la celebración del evento celebrado en la Caja Mágica de Madrid.

Se parece a Angustias porque, según le ha explicado a su pequeño lector, cuando él era pequeño era "muy miedoso", como lo es este personaje que en 'El misterio de mundial en África' (SM editorial) viajará junto a su equipo a África para luchar por el título de campeones contra los mejores del mundo. Eso sí, lo que no se esperan los componentes del equipo de Soto Alto es que una visita a los niños y las niñas de Ciudad Esperanza lo cambie todo.

Y parte del éxito de 'Los Fubolísimos' (colección infantil con más de cuatro millones de ejemplares vendidos en España y traducida a más de 12 idiomas) es que, con el fútbol como excusa, Santiago tira también de misterio para crear tramas y personajes llenos de valores y perfiles de niños.

"Hoy una niña me ha dicho que no le gusta el fútbol pero le encanta esta saga porque es de misterio, habla de amigos, y me ha contado también que le gustaría tener una pandilla como los Futbolísimos", ha recordado.

Aún emocionado por la vivencia de la mañana de este jueves, Santiago ha calificado de "casi milagro" el hecho de haber reunido a más de 1.200 niños "para hablar de libros".

"No solo han estado preguntando sino que estaban implicadísimos. Pensar que ya llevo 22 entregas da mucho vértigo, es como un sueño que se hace realidad, y en 2023 se cumple el 10 aniversario de la serie", ha añadido al tiempo que ha adelantado que aún tiene "muchas ideas para escribir".

Eso sí, les ha dicho a sus lectores, que 'Los Futbolísimos' sigan o no depende de ellos, de que sigan queriendo leer esta saga.