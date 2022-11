Muere a los 25 años de cáncer el músico Cormac Roth, hijo de Tim Roth

El joven músico de 25 años Cormac Roth, hijo del actor Tim Roth y de la exdiseñadora de moda Nikki Butter, ha fallecido a causa del cáncer que le diagnosticaron en noviembre de 2021.

La familia envió un comunicado a Variety con el que confirmaron la triste noticia: "Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac era también la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo mucha felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban". "El dolor llega en oleadas, al igual que las lágrimas y las risas, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos", declararon. "Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Hace poco que es un hombre. Le queremos. Le llevaremos con nosotros allá donde vayamos".

Roth, graduado en la universidad de artes Bennington College, era guitarrista, compositor y productor musical. El joven anunció hace unos meses en redes sociales que padecía cáncer.

"El 21 de noviembre me diagnosticaron cáncer de células germinales en etapa 3. Desde entonces lo he estado combatiendo a diario, echándole todo lo que puedo. Quimio, quimioterapia de dosis alta, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc. No me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado. Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional diferente a cualquier otra cosa.

Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta.", asegura en sus redes sociales.