Pedro Mari Sánchez: "Yo enseño a hablar bien, no a mentir"

El niño que con solo cinco años interpretó a Críspulo en 'La gran familia' y luego rodó 'Cabriola' con Marisol es, seis décadas después, además de actor en activo, un experto en oralidad. Pedro Mari Sánchez acaba de publicar con su mujer, la periodista Ana Martín-Coello, 'La palabra mágica' (LGE Libros), un ensayo sobre el universo sonoro de las palabras. Todo comenzó en su infancia, cuando en una obra de teatro junto a Paco Rabal, el pequeño actor empezó a trabarse con las frases...

¿Ha sufrido el síndrome del niño prodigio?No. He tenido la enorme fortuna de que mis padres acertaran con el tipo de trato y educación que me dieron. Nunca me hicieron sentir distinto a mis cinco hermanos. De hecho, lo tuvieron muy claro. Cuando tenía 12 años me ofrecieron ir a Estados Unidos con un supercontrato y dijeron que no. No me he sentido ni he sido nunca explotado.