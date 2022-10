Miguel Ángel Muñoz, corazón de oro de Believe in Art

Humanizar y mejorar la calidad de estancia de pacientes, familiares y trabajadores de espacios hospitalarios a través del arte. A ello se dedica la asociación Believe in Art desde hace nueve años. En este tiempo han pintado más de 150 habitaciones y salas comunes en Aragón y otros hospitales de España. Así es como muchas antiguas paredes blancas tienen color e historias que hacen sonreír a centenares de niños.

Esta labor congregó este miércoles a 200 invitados en el Museo de Zaragoza para brindar por el trabajo realizado y dar las gracias por los apoyos recibidos. De esto último se encargaron Beatriz Lucea y María Luisa Grau, impulsoras de esta oenegé, durante la entrega de los V Premios Corazón de Oro.

Una singularidad de este galardón es que las candidaturas las proponen sus voluntarios. Ellos han decidido que este año recaiga en el actor y bailarín Miguel Ángel Muñoz, por su valioso testimonio sobre el amor y el cuidado que merecen los ancianos, con el que logró llegar a miles de personas durante la pandemia.

De la experiencia de esas semanas de confinamiento surgió el premiado documental ‘100 días con la Tata’. Durante la velada, el actor recordó que vivió esta situación como "una oportunidad para contar una historia de amor con mi tata Luisa, la mujer que me cuidó de niño", y recordar lo importante que es trabajar entre todos "para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores a través del cariño, el amor y el humor".

El acto lo animó el periodista de Aragón TV Adrián Buenaventura. Además, se contó con la actuación de la Banda del Club Social del Ayuntamiento de Zaragoza; sus 60 músicos amenizaron la velada e hicieron guiños musicales a la trayectoria del galardonado.

El voluntario que más tiempo lleva colaborando con Beleive in Art, Luis Bernal, entregó el premio a Muñoz. En su intervención destacó la importancia de humanizar los hospitales a través del arte. Sus palabras sirvieron de nexo unión entre el documental que mostró los momentos de convivencia con su anciana tata y la alegría y la esperanza que la creación artística en los hospitales traslada a los más pequeños.

No fue el único galardón del día, ya que hubo una sorpresa. Believe in Art quiso reconocer este año el trabajo de una asociación amiga, la oenegé Estrella de la Mañana, "con la que sentimos una gran vinculación; nos ha ayudado mucho", recordó Beatriz Lucea. Su presidenta, Marisa Vela, recogió el galardón y se mostró muy agradecida por este reconocimiento. Durante la velada también se contó que la labor solidaria de Beleive in Art a través de sus proyectos y talleres va a llegar este año al hospital Vall d’Hebrón.

Toda esta información la conocieron invitados como la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el director gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal. En las últimas ediciones, estos premios han recaído en personalidades como Miguel Mena, Kase.O, Gervasio Sánchez, Carlos del Amor o Sandra Sabatés, y en fundaciones e instituciones como la de Sandra Ibarra, Para Los Supervivientes del Cáncer, La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (Fadema) o el Hospital Infantil de Zaragoza en su 50 aniversario.