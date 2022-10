Los 50 años de Cine en Huesca: la aventura loca que dio paso al festival internacional

"Si hace 50 años nos hubieran dicho que iba a pasar por Huesca la amplísima nómina de cineastas, escritores o periodistas que se detalla en este libro, ni en broma lo habríamos creído". El medio siglo de historia del Festival Internacional de Cine de Huesca ya tienen un volumen propio. Escrito por Ángel Garcés y editada por el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) de la Diputación Provincial, muestra la trayectoria de este certamen a través de sus carteles, fotografías, algunas de las películas proyectadas; anécdotas y nombres propios, los de todas las personas que han estado vinculadas a su organización, los de los jurados y los de ganadores de los Danzantes, nombre que lleva el premio de las distintas sección de dores de las distintas secciones de concurso.

Fue en abril de 1973 cuando comenzó a celebrarse el Festival Internacional de Cine de Huesca. Surgió como una manifestación cultural nacida gracias a la iniciativa del impetuoso y decidido José María Escriche, "nuestro Pepe", que entonces era presidente de la Peña Recreativa Zoiti, que organizaba un cineclub. Él involucró a un grupo de amigos y colaboradores de esta actividad y "nos lanzó a iniciar la atrevida aventura que ha cumplido en 2022 medio siglo de existencia", ha recordado Garcés, quien junto con Domingo Malo formaba parte de esa tribu de cinéfilos que puso en marcha el proyecto. "Fue una osadía porque estábamos en una dictadura que, en lugar de proyectar un corto antes de cada largometraje, obligaba a los exhibidores a pasar su No-Do", ha apuntado el autor del libro.

Pero "aquella loca aspiración" dio pronto sus frutos y lo que en aquella primera edición fue una muestra de cortometrajes pasó en dos años a ser "el deseado certamen de carácter internacional y a ampliar progresivamente el número de concursos con sus correspondientes jurados". Llegó el momento en el que el que el Certamen Internacional de Flims Cortos Ciudad de Huesca se convirtió en el Festival Internacional de Cine de Huesca, una referencia en todo el mundo.

Durante la presentación de libro, Ángel Garcés no ha podido evitar la emoción al referirse a Pepe Escriche (fallecido en marzo de 2008) y a "tantas y tantas personas como Fernando Moreno o Antonio Sánchez, sin las cuales no habría cincuentenario que celebrar”. También ha querido recordar especialmente a su propia esposa" que tanto me apoyó durante las décadas en las que, con diferentes cometidos, he colaborado con el certamen”.

El Festival Internacional de Cine de Huesca logró la Medalla del Parlamento Europeo por su contribución a la integración. A día de hoy, es el certamen más longevo de Aragón y uno de los más antiguos de España. El director del IEA, Alberto Sabio, ha indicado que este libro refleja las etapas que ha pasado el certamen. "Unas han sido más fáciles que otras; de bonanza o de dificultades económicas; con terreno abonado unas veces y pedregoso otras… pero nunca ha perdido la frescura inicial y ese es uno de su grandes méritos. También superó una pandemia durante la que echó mano del formato 'on line' y del autocine para poder proyectar los cortometrajes y hacer los homenajes.

La diputada de Cultura de la DPH, Maribel de Pablo, ha afirmado que ‘Huesca de cine. Cincuenta años del Festival Internacional de Cine de Huesca’ es un libro "imprescindible” en las estanterías de los oscenses". Se trata de "una conmemoración necesaria tras medio siglo de lo que podemos denominar, sin duda, como el festival de cine de referencia en Aragón", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la Diputación Provincial de Huesca "siempre ha estado apoyando, hasta el punto de ser hoy su principal apoyo". "Y va a seguir siéndolo porque queremos que continúe sumando años y convirtiendo a la provincia de Huesca en una tierra de cine", ha añadido.