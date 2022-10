Cómo sobrevivir a un atentado

He visto casi toda la filmografía de Isaki Lacuesta y he de confesar que nunca he disfrutado demasiado con su trabajo. Quizás, porque no llegaba a captar la esencia y toda la potencia de lo que deseaba transmitir, o porque, más simple aún, no me interesaban ni sus argumentos ni su estilo narrativo.

‘Un año, una noche’ **** Director y guionista: Isaki Lacuesta. Basado en el libro de Ramón González. Fotografía: Irina Lubtchansky. Música: Raül Refree. Intérpretes: Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera. España. 2022. 125 minutos.

Isaki Lacuesta, sin embargo, acaba de estrenar una película que me ha parecido impecable, por la historia que narra, por el tratamiento que da a los hechos y a sus personajes y por el magnífico uso que hace de la música, con un acompañamiento preciso y exquisito de sus imágenes y sus escenas. En ‘Un año, una noche’, el cineasta adapta un libro escrito por Ramón González, un español que sobrevivió al atentado contra la sala Bataclán de París, en 2015. De su experiencia, que plasmó en ‘Paz, amor y Death Metal’, Lacuesta ha construido un guión que sigue los pasos de una pareja que estaba en la sala cuando se produjo la tragedia. Es a través de ellos como la película entra en sus vidas y en el efecto devastador que lo sucedido, el haber sido testigos y el miedo atroz pasado allí, tiene en su día a día posterior.

Se han hecho filmes dramáticos sobre atentados, sean los de ETA, los del IRA o los de los yihadistas. Y se han publicado libros también, entre ellos, ‘El colgajo’, de Philippe Lançon, escritor y periodista herido en el ataque a Charlie Hebdo. En la mayoría de los casos –sobre todo en ‘El colgajo’–, la descripción de los efectos producidos por los ataques es difícilmente asimilable, resulta muy dura. Sin embargo, en el caso de Isaki Lacuesta, su gran virtud ha sido retratar ese atentado, el dolor y todo el sufrimiento con intensidad dramática, pero con una sutileza extrema. No ves armas, las escuchas; no ves muertos, lo que ves son seres perdidos obligados a sobrevivir. Por cierto, recordar la presencia de C. Tangana en ‘Un año, una noche’, en una secuencia, eso sí, que me parece lo más flojo de esta interesante y muy buena película.