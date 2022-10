Monzón falla el II Concurso de Booktubers

La booktuber Andrea Izquierdo ha dado a conocer en el canal de Youtube de #MonzónCultural los ganadores del II Concurso de Booktubers de Monzón #Ytúquélees, que se ha desarrollado en las categorías de infantil, juvenil y adulto con 37 participantes. La actividad se enmarca en las actividades programadas por la concejalía de Cultura con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra este lunes. La entrega de premios será el viernes 4 de noviembre a las 18.30 en la Biblioteca Municipal.

En la categoría infantil, los premios han sido para Ángela Adell Laporta (Altorricón), Enya González Tripiana (Monzón) e Irati Fernández Mur Monzón), y el accésit local para Lucía Vegas Vicién (Monzón). En juvenil, solo ha habido dos premiados, Javier Azón Rivera (Zaragoza) y Ángela Zaragoza Osuna (Monzón) porque no hubo más participantes; y en adulto, los tres primeros premios han sido para Ainara Mendoza Rodríguez (Monzón), Alba Arasanz Malo (Monzón) y Marta Muchans Marquilles (Albelda), y el accésit local para Blanca Buetas Gistau (Monzón).

Andrea Izquierdo ha destacado que “me han gustado mucho todos los videos que se han presentado y me ha hecho mucha ilusión ver cómo se fomenta la lectura en Monzón”. La booktuber ha resaltado de la ganadora infantil que “tiene mucho carisma y es muy divertida, además de la reseña que es super fresca”; con respecto al juvenil ha señalado que “la reseña es muy completa y me ha gustado que has dejado una puerta abierta a una continuación”; y, por último, en adulto ha reseñado que “es un vídeo 100 por 100 booktuber con un inicio en el que se cuida mucho la estética”.

La concejal de Cultura, Nuria Moreno, ha felicitado a los ganadores y ha valorado que el “concurso ha funcionado bien y cumple con el objetivo de animar a la lectura, que desde Cultura nos marcamos cuando realizamos esta semana de animación a la lectura y escritura con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, que celebramos hoy”. Los booktubers son lectores que comparten su pasión por los libros en las redes sociales.

Los premios en las tres categorías son los mismos: el primero es una tableta, e-book o vale por importe de 140 euros para gastar en librerías de Monzón (a elegir una de las tres opciones); el segundo es un vale por 70 euros para gastar en librerías o tiendas de informática de Monzón; el tercero, un vale por 40 euros; y, por último, en cada una de las categorías se establece un accésit a los booktuber locales.