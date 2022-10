Exquisitez canadiense

Para inaugurar su temporada otoñal, el siempre atractivo ciclo de 'músicas dispares' Bombo y Platillo se trajo a la Rotonda de Delicias –por primera vez en Zaragoza- al canadiense Barzin, cantante y compositor apenas conocido en nuestro país por una selecta minoría, que consiguió atrapar a la audiencia con unas canciones de marcado carácter introspectivo e intimista, interpretadas con delicadeza extrema.

Barzin sorprendió al abrir su actuación con una versión de ‘Everybody’s got to learn sometime’, añejo pelotazo de The Korgis allá por 1980; una balada de pop melódico que de alguna forma señaló los cauces por los que iba a transcurrir el concierto, moviéndose casi siempre entre tempos lentos y medios, atmósferas melancólicas y refinada sensibilidad. Composiciones como ‘Without your light’, ‘To be missed’ (con ciertas resonancias a New Order y afines ochenteros), ‘Just more drugs’, ‘Voyeurs in the dark’ -que da título a su último álbum- o ‘Queen Jane’ acarician y masajean el espíritu.

Música para perderse dentro, vaya. El espléndido guitarrista Nick Zubeck toca con exquisita finura y envuelve las canciones con elegancia y detallismo; el batería a menudo usa las escobillas y trata de hacer el menor ruido posible, el bajista parece sumido en su propia nube. Barzin agradece la atención del público -siempre respetuoso en este singular ciclo- y se maravilla del clima que tenemos: “en Canadá estará nevando”, dice.

Para cerrar el concierto, Barzin y sus acólitos se marcan una sensacional revisión de ‘Blue factory flame’, tema original de Jason Molina, que nos deja con el corazón en un puño y, como dice la letra, “paralizados por el vacío”, antes de despedirse con ‘Stealing beauty’. Canciones de gran belleza, robada o no, perfectas para despedir un domingo con la sensación de haber aprovechado el tiempo.