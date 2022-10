Paco León aborda nuevos tonos interpretativos en 'No mires a los ojos': "Ojalá sea una inflexión en mi carrera"

La película 'No mires a los ojos', el nuevo largometraje del guionista y director navarro Félix Viscarret (Pamplona, 1975) ha sido la encargada de abrir este sábado la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), una cinta en la que su actor principal, Paco León, aborda nuevos retos interpretativos y confía en que esto marque un punto de inflexión en su trayectoria.

"Ojalá sea una inflexión en mi carrera y me empiecen a dar papeles así, hacia adentro", ha reconocido el actor durante la rueda de prensa posterior a la proyección de la cinta en el festival vallisoletano. "Damián requería un tono interpretativo que no suelo hacer. Era un caramelo para mí y lo he degustado", ha añadido antes de admitir que interpretó este personaje "con miedo, pero con mucha curiosidad".

En este sentido, ha explicado que leyó el guión "de una sentada" y respecto al reto que suponía este cambio de registro, ha sentenciado que al obtener la confianza del director y los productores en él para el puesto, ya se dio "por castineado".

León interpreta a Damián, un empleado de un taller de muebles que tras ser despedido después de dos décadas de trabajo, protagoniza un incidente en su hasta entonces lugar de trabajo y tiene que esconderse en un armario que acaba siendo transportado a sus nuevos propietarios con él dentro.

Una vez solventada esta contrariedad, Damián decide no volver a su casa, sino quedarse oculto en el armario -a través de una falsa pared que da a otro empotrado inutilizado- y explorar la vivienda aprovechando los momentos de sueño o ausencia de sus moradores, el matrimonio formado por Lucía (Leonor Watling) y Fede (Alex Brendemühl), y su hija, María (María Romanillos).

Comienza aquí una extraña relación entre Damián y Lucía, quien sin llegar a descubrir al intruso, siente una presencia que relaciona con su difunto hermano mellizo, con quien solía ocultarse en el armario de sus abuelos que ella ha restaurado y en el que el 'fantasma' llega a su casa.

"Ella no se fía de sí misma, de sus emociones, de si lo que siente es real o lo imagina. Está sola y desconcertada", ha explicado Watling de su personaje, el cual considera "muy bonito" por ese "velo" que la cubre todo el tiempo, a lo que Viscarret ha apostillado que ante semejante duda e incertidumbre sobre la presencia que siente de Damián, Lucía decide "creer".

Reparto

Completan el reparto de esta película -que supone la adaptación cinematográfica de la novela de Juan José Millás 'Desde la sombra'- Susana Abaitua, Juan Diego Botto y Marcos Ruiz, junto con un debutante Iñaki Gabilondo que se interpreta a sí mismo y "se ríe de la imagen que se tiene de él", como ha subrayado el director de la cinta, cuyo estreno en salas se producirá el próximo 4 de noviembre.

Tanto Abaitua como Brendemühl han mostrado su satisfacción por poder actuar a las órdenes de Viscarret -quien también ha llevado al cine obras de Leonardo Padura o, en forma de serie para HBO, la célebre 'Patria', de Fernando Aramburu-, sobre todo después de no haber sido seleccionados en otros 'castings' para proyectos del mismo director, según han reconocido entre bromas, algo que ha llevado al realizador a afirmar que con esta película ha "enmendado todas" sus "malas decisiones" de selección en el pasado.

Por su parte, María Romanillos ha confesado que su abuela "se volvió loca" cuando descubrió que el guión estaba basado en una novela de Juan José Millás y Félix Viscarret ha destacado la capacidad del escritor para "hacer posible y cotidiano el surrealismo" que plantea en esta novela.

"Descubrí el universo Millás por un tío mío de Pamplona que me dejó para leer 'El desorden de tu nombre' y 'La soledad era esto'. Después me llamaron una Navidad desde Uruguay los productores Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero para adaptar al cine 'Desde la sombra'", ha explicado Viscarret, quien ha admitido que ello supuso "un reto" y el tener que salir de su "zona de confort".

En cuanto al título, el director ha detallado que rechazaron el original de la novela porque "podía dar pie a equívocos en cuanto al tono" y, a diferencia del libro, que ya tenía una identidad conocida, en este caso podía recordar a otras películas "de nombre parecido".

Por todo ello, consideraron que el cambio de título ayudaría a "ser más fiel al núcleo" de la historia y a lo que "iba a reflejar la película", tras lo cual encontraron una "simbiosis" entre la trama y el tema de la canción 'No mires a los ojos de la gente', del grupo Golpes Bajos.

El propio Millás, presente en la rueda de prensa, ha elogiado el resultado de la cinta, al tiempo que ha advertido de que cuando vende los derechos de un libro no le "parece mal" que la película no se parezca "si está bien hecha", pero en este caso se ha quedado impresionado con la semejanza de la adaptación y el guión de Viscarret y David Muñoz, en el que el novelista no participó.

Una novela "difícil de mejorar"

"Solía decirle de broma al productor que habían mejorado la novela, pero es una broma, porque es una novela difícil de mejorar", ha ironizado antes de ponerse serio y destacar la labor de los actores y el mérito de "trasladar hacia afuera todo el mundo interior" que se refleja en el libro.

"Sólo puedo decir cosas buenas de la película, aunque a veces eso me haga decir cosas malas de la novela", ha incidido Millás, quien ha destacado la actuación de Leonor Watling como Lucía, un personaje "muy fronterizo" y "muy difícil de interpretar por ese desdoblamiento" que implica.

"Es que mi personaje está tan bien escrito y tan claro. Félix es muy fino, muy delicado guiándote. Tiene muy claro adónde quiere llegar y te lleva muy suavecito", ha defendido la actriz, secundada por su compañero de reparto y esposo en la ficción, Alex Brendemühl, quien ha reconocido que los de esta película han sido "de los ensayos más agradables" que ha hecho.

'No mires a los ojos' es una producción de Tornasol y Desde la sombra del árbol A.I.E. en coproducción con la belga Entre Chien et Loup y con la participación de RTVE y Movistar +. En España cuenta con la distribución de Universal Pictures.

Se trata del cuarto largometraje de Félix Viscarret quien, con su primer trabajo, 'Bajo las estrellas' (programado en Spanish Cinema en la 52 Seminci), logró dos premios Goya, incluyendo Mejor Guión Adaptado para el propio Viscarret, de un total de siete nominaciones.

Adaptador de Padura

Sus trabajos recientes como director y guionista incluyen el largometraje 'Vientos de La Habana' (2016), primera adaptación al cine del premio Princesa de Asturias Leonardo Padura. Como continuación de dicho largometraje, Viscarret también dirige la serie 'Cuatro estaciones en La Habana', coproducción internacional emitida por Netflix.

En 2017, Viscarret presentó su largometraje 'Saura(s)', un retrato fílmico no convencional del célebre director de cine Carlos Saura y su familia, nominado a los Premios Goya.

Además de su experiencia en el cine, Félix Viscarret ha dirigido diversas series de televisión como 'Hispania, la leyenda' (2011) y 'Marco' (2011/2012) para Antena 3, así como la primera mitad de la serie 'Patria' (2018), primera producción de HBO para España que adapta el libro homónimo de Fernando Aramburu.