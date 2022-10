Jaime Rosales: "También hay un aprendizaje en el amor"

El director Jaime Rosales (Barcelona, 1970) protagonizó este jueves una nueva sesión del ciclo de coloquios ‘La buena estrella’ en el Edificio Paraninfo de la capital aragonesa, donde conversó sobre su último filme, ‘Girasoles silvestres’, en un encuentro moderado por el profesor y comunicador Luis Alegre.

El cineasta barcelonés explicó que la idea de su nueva película surgió, "por un lado, de un fotorreportaje de una chica americana que tenía una historia parecida a la que se cuenta en ‘Girasoles silvestres’, y por otro, desde ese punto de vista temático me interesaba intentar transportar al espectador a esas relaciones que hemos podido tener en nuestra vida con personas muy diferentes, intentar que se identifique con alguna de ellas y proponerle una cierta idea de progresión porque también hay un aprendizaje en el amor".

Sobre la elección del papel de Julia, la protagonista, reveló que Anna Castillo no era su primera opción. "La verdad es que no suelo empezar las películas pensando en un actor o una actriz en concreto porque luego te puedes encontrar con que esa persona no puede, no quiere hacerla o te pide demasiado dinero"

Presentada en la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián -y actualmente en cines-, ‘Girasoles silvestres’ narra la historia de Julia, una joven de 22 años y madre de dos niños que se enamora de Óscar (Oriol Pla), un chico conflictivo con el que comienza una relación. A medida que pasan tiempo juntos, Julia empezará a plantearse si Óscar es la persona que realmente necesita a su lado e iniciará una huida hacia delante.