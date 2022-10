¡Ponte a prueba! Estas son las palabras que utilizan los adolescentes, ¿las entiendes?

Entender a los adolescentes de hoy en día es en muchas ocasiones difícil. No solo por la transformación físico y emocional que se produce en esa edad sino también por el vocabulario y las expresiones que utilizan. Las redes sociales, los videojuegos, las tendencias musicales y la influencia de otros idiomas han contribuido a crear la jerga de los chicos y chicas de la generación Z.

¿Conoces las respuesta a la siguientes preguntas? Participa en el quiz de Heraldo que pone a prueba tus conocimientos sobre la jerga de los adolescentes.

¿Qué definen los adolescentes como 'crush'?, ¿con qué verbo usan los adolescentes la palabra 'god'?, ¿Qué significa la definición de "fachero"?, ¿Qué expresión utilizan para comunicar que algo les representa? (Por ejemplo un meme), ¿Qué es para ellos algo 'random'?, ¿La expresión 'tryhard' define a una persona que se toma algo demasiado a la ligera?, ¿Qué significa el verbo 'stalkear' y qué acción concreta define?, si fuera adolescente y solo se pudiera expresar con una letra... ¿cuál usaría como burla cuando alguien hace el ridículo?, ¿Qué significan las siglas LOL?, ¿Cómo definiría un adolescente una escena de alguien tumbado en la cama comiendo ganchitos y con el mando de la tele en la mano?

Si eres capaz de responder a todas estas preguntas correctamente, demostrarás que entiendes perfectamente la jerga de los adolescentes.

Según la puntuación que consigas, el quiz tiene tres diagnósticos para ti:

De 0 a 4 puntos:

"No estás muy puesto en la materia, pero es admirable tu curiosidad por los temas que no conoces en absoluto. Un consejo: jamás intentes usar estas palabras con un adolescente, descubrirán que no hablas su idioma. Mucha suerte, te recomendamos este artículo: Guía para entender a tu hijo adolescente: 20 palabras que usa y no sabes lo que significan

De 5 a 8 puntos:

Muy buena puntuación, puede que tengamos delante a un viejoven de libro. Conoces las palabras clave de la jerga adolescente, aunque seguramente te falte algo de calle y te sobre edad. Queríamos dedicarte una 'F', pero la has sorteado XD.

De 9 a 10 puntos:

Eres el admin de esta jerga. Entendiendo el lenguaje adolescente eres god. Enhorabuena. Un adolescente auténtico llegaría a esta pantalla, si tú no lo eres seguro que convives con uno y haces todo lo posible para entenderlo día a día. Suerte.