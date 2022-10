Viki Lafuente, cantante: "Perdía la noción del tiempo sumergida en mis historias"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Sí, he tenido una infancia genial.

¿Qué le hizo reír por primera vez?

Recuerdo contar chistes mientras comíamos barquillos, yo le llenaba la boca de barquillos a mi padre y nos atragantábamos y nos reíamos mucho.

¿Qué le hizo llorar?

La muerte de mi abuela Juliana.

¿Qué era en el patio del colegio?

En el patio del colegio siempre intenté pasar desapercibida. Dentro del grupo de amigas era muy payaseta, recuerdo hacer reír a la gente.

¿Se sentía rara, especial, diferente?

Siempre me he sentido muy “yo” y eso me hacía sentir diferente.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Si, ahí quedó la huella para mi solita.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Perderme en pensamientos, arte, hacer reír al alma.

¿Tenía algún complejo que le amargara?

El acné me persiguió duramente.

¿Cuál fue la calle de su infancia?

La calle Gómez Laguna de Zaragoza y sus parques.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Zaragoza?

Lo que más, el ahora llamado Parque José Antonio Labordeta. No recuerdo nada que no me gustase.

¿Cuál es el episodio de su infancia o adolescencia que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Las grandes reuniones familiares en “Camarales”, la casa de campo de mi abuela en Cadrete. Añoro eso.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

No, todo lo vivido es un regalo inmenso de las personas que me han querido.

¿Tenía mucha conciencia política?

Mis padres me han educado con un sentido de la justicia que me hace sufrir un poco, pero no lo cambio.

¿Qué imagen tenía de Felipe González?

Buena.

¿Era religiosa?

No, fui a colegio religioso, me aburría inmensamente y nunca entendí esa manía por hacernos sentir culpables y temerosas de Dios.

¿De qué modo le hizo sufrir la sensación de mala conciencia?

Era molesto, creo que de ahí viene mi ateísmo. El pecado y la mala conciencia te llevan a sentir culpa y cuando sientes culpa te sientes inseguro, cuando estás inseguro eres débil y manipulable. Si la idea es enseñar sobre el bien y el mal, no es necesario ese machaque moral.

¿Qué filia o fobia forjó claramente en esos años?

Filia, seguir las filas interminables de hormigas, ver sus caminitos por los descampados; fobia, a las arañas y las cucarachas.

¿Vivió algún episodio que retrate el clima moral de la época?

Recuerdo mucho los atentados de ETA y recuerdo a mi madre trabajando dentro y fuera de casa, como una titánide.

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del “qué dirán”?

Quería pasar desapercibida, pero no por el “que dirán” sino porque me gustaba estar a mi bola. El “que dirán” llegó con la adolescencia pero duró poco.

La muerte, ¿le angustiaba o le provocaba algún tipo de tormento?

Desde que murió mi abuela Juliana, comencé a pensar en la muerte y sí, me angustiaba mucho. Aún me sigue creando un conflicto brutal, trabajo en cambiar mi relación de miedo hacia la muerte y la pérdida.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Di clases de pintura a unas niñas y cuidé a un bebé.

¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?

De niña me encantaba inventarme aventuras, me perdía por ahí y perdía la noción del tiempo sumergida en mis historias, me colaba en todas partes para investigar.

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Christian Slater en ‘Robin Hood: príncipe de los ladrones’. Me pierde el sentido de la justicia social

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?

El primer enamoramiento (sin saber qué era eso) fue de un niño de mi clase, Enrique Utrillas.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

‘Doll parts’ de Hole.

¿Qué libros o películas le deslumbraron?

El primer libro ‘Las Voces del desierto’; de poesía, ‘No te salves’ de Benedetti; película ‘El club de los poetas muertos’. Me tocó el alma.

¿Había alguna persona que conociera – que no fuera de su familia- a la que admirara de un modo especial?

Ya sé que dices que no sea de mi familia, pero mi prima Isabel. Fuera de mi familia no recuerdo a nadie.

¿Qué personalidad nacional o internacional fue para usted una referencia poderosa?

De niña me impresionaron mucho Martín Luther King o Gandhi, las figuras luchadoras.

¿Quiénes fueron sus grandes amistades?

En el cole tenía a Ana y Jaione, éramos uña y carne, recuerdo escaparme del comedor del cole a comer a casa de Ana, nunca se enteró nadie, es bastante increíble. Jaio era mi amiga pirata, también tenía dos amigos, Nacho y Pablo, compañeros de aventuras, las trastadas con ellos eran adrenalina.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

La curiosidad.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Siempre ha sido el arte, nunca tuve que pensarlo.

¿Por qué estudió Diseño Gráfico?

Era lo más cercano que había en Zaragoza a Bellas Artes. Quería ilustrar mis cuentos, rodearme de colores, crear, comunicar.

¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

Estamos en ello, soy muy cabezona, y aunque no lo creáis, tengo muy mal genio.

¿Cuál fue su gran alegría? ¿Y la gran tristeza?

¡Qué difícil! Suena raro, pero creo que fue cuando aprobé el último examen que pensaba hacer en mi vida. ¡No veas que liberación! La tristeza grande grande aún no ha llegado y espero que tarde en llegar. De niña fue la muerte de mis abuelos.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a qué día volvería?

Volvería a estar con mi familia, mis padres, mi hermana y hermano jugando una tarde de verano por los prados del Pirineo. Qué gran regalo la vida… al final me has hecho llorar.