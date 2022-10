La película finlandesa 'Sisu' triunfa en el Festival de Sitges con cuatro premios

La cinta finlandesa 'Sisu', de Jalmari Helander, ha sido la gran triunfadora del 55 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña con cuatro galardones de la Sección Oficial Fantàstic, incluidos mejor película y mejor actor, y también brilla 'Pearl' con dos premios, ha anunciado el jurado este sábado en rueda de prensa.

'Sisu' narra cómo un soldado de fortuna halla un botín de oro en plena II Guerra Mundial y quiere trasladarlo de Laponia a la ciudad: el viaje le enfrentará a las tropas nazis, en una mezcla de western y cine bélico.

El finlandés Jalmari Helander repite triunfo en el Festival de Sitges tras su victoria en 2010 con su ópera prima 'Rare exports: un cuento gamberro de Navidad', que también se llevó el premio a mejor película.

Al preguntarse a los miembros del jurado si se puede establecer un paralelismo entre premiar la resistencia del protagonista y la guerra en Ucrania, Mariana Enríquez ha respondido que "todos los filmes son políticos" pero que es algo que no estuvo en la deliberación.

'Sisu' se ha alzado con los premios de mejor película, mejor actor para Jormi Tommila, mejor fotografía para Kjell Lagerroos y mejor música para Jursi Seppä y Tuomas Wäinölä, mientras que 'Pearl' se ha llevado el de mejor director para Ti West y el de mejor actriz para Mia Goth.

Otros galardones

Los premios de la Sección Oficial Fantàstic se completan con el mejor guión 'ex aequo' para Quentin Dupieux por las dos películas presentadas, 'Fumar provoca tos' e 'Increíble pero cierto', y el de mejores efectos especiales también 'ex aequo' para la vasca 'Irati' -que también ha logrado el premio del público- y 'Hatching (Ego)'.

El premio especial del jurado ha recaído en la surcoreana 'Project Wolf Hunting'de Kim Hong-sun, que también se lleva una mención especial a la mejor edición de sonido, montaje y coreografía de especialistas de escenas peligrosas; y otra mención especial del jurado ha sido para la directora y las actrices de 'Nightsiren' Tereza Nvotová, Natalia Germani y Eva Mores.

El Premio de la Crítica José Luis Guarner al mejor largometraje es para 'Something in the dirt', de Aaron Moorhead y Justin Benson; el Premio Citizen Kane, para el director revelación para Michelle Garza por 'Huesera', y el de mejor cortometraje de la sección oficial, para 'The Newt Congress', de Matthias Sahli e Immanuel Esser.

Balance del festival

La directora de la Fundació Sitges, Mònica Garcia, ha asegurado que esta edición ha sido récord del festival con un 10,5% más de la cifra "habitual" de asistentes y un 6,3% más de recaudación.

Los galardones se entregarán la tarde de este sábado en la gala de clausura, en la que también se galardonará al realizador japonés Masaaki Yuasa con el Premio Máquina del Tiempo.

Yuasa, una de la figuras esenciales de la animación japonesa de las últimas dos décadas, ha presentado en Sitges su nuevo largometraje, 'Inu-oh', con la que reimagina la historia antigua de Japón combinando su tradición teatral con un espectáculo rockero.

El realizador japonés ha asegurado en rueda de prensa que es un "privilegio" ser premiado en el Festival de Sitges, que visita por primera vez, y ha remarcado que le interesan artistas catalanes como Antoni Gaudí, Joan Miró y Salvador Dalí.