Macy Gray: una pócima sanadora

Al filo de este milenio hizo sonora irrupción Macy Gray, cuyos dos primeros discos (‘On how life is’ y ‘The Id’) la convirtieron en una de las nuevas figuras más interesantes del r’n’b contemporáneo; su trayectoria posterior ha sido más bien irregular, como si hubiera perdido el impulso revulsivo de sus inicios, pero el viernes en el Jardín de Invierno Macy demostró que ciertas cosas nunca se pierden: a saber, esa distintiva voz, áspera y rasposa, que por momentos evoca por su tesitura a la mismísima Billie Holiday. Y, acompañada por una escueta pero brillante banda (teclados, bajo, batería y percusiones), miss Gray brindó un gozoso concierto para cualquier amante de la música afroamericana.

Macy gray and the california jet club **** Componentes: Macy Gray, voz; Billy Wes, teclados y voces; Alex Kyhn, bajo; Tamir Barzilay, batería. Grupo invitado: Lux Naturans. Viernes, 14 de octubre de 2022. Jardín de invierno del parque José Antonio Labordeta, Zaragoza. Unos 1.200 espectadores.

El funk, el soul, el r’n’b o el hip hop son los ingredientes principales de la sanadora pócima que propone esta dama de indudable poderío escénico, pero en ella hay cabida también para un estándar jazzístico como ‘Fly me to the moon’, una versión de Metallica (‘Nothing else matters’), toques de reggae e incluso un guiño al ‘We are the champions’ de Queen. Buena parte del repertorio se centró en sus citados primeros discos, con temas como ‘Caligula’, ‘I’ve commited murder’, ‘Sweet baby’, ‘I try’ o esas dos joyas impepinables que son ‘Relating to a psychopath’ y ‘Sexual revolution’, que llegó precedida por una relectura de ‘Da ya think I’m sexy?’ de Rod Stewart; en esos momentos, el Jardín de Invierno era una enorme pista de baile.

Ciertamente, el fulgor de gran parte de su actuación (rebosante de música tonificante y carnosa, con cuerpo y alma) no debería ocultar algunas dudas sobre el actual momento creativo de Macy; presentó varias canciones de su nuevo álbum, ‘The reset’, pero está por ver si ese reseteado le devuelve a los niveles de antaño. Aun así, presencias como las de esta señora (o Lila Downs, o Madeleine Peyroux) dan brillo internacional a la cartelera pilarista.