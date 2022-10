Ángel Sánchez: "Aragón necesita un Museo de Indumentaria que sea activo"

Ángel Sánchez (Zaragoza, 1975; le gusta recordar que procede de Moyuela) es coleccionista de antigüedades textiles y posee una colección privada de más de 7.000 piezas, que se remontan desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Ángel, cantador de Somerondón y vinculado a este grupo folclórico desde el año 1997, lleva la pasión por la indumentaria en las venas: la vive, la siente, la usa, la analiza, y rara vez se le escapa un detalle. Con modestia y sin afectación alguna, vive el Pilar con entusiasmo y es un atento observador de las ofrendas y del Rosario de Cristal en las fiestas del Pilar, actos que le deslumbraron por completo por su variedad y su colorido.

“La Ofrenda del Día del Pilar tiene muchos valores positivos. Es muy bonito y estimulante volver a ver a la gente en la calle. Ver que se divierte, que se atreve a vestirse, que quiere salir y exhibir sus ropas en esta fecha señalada”, dice. Le pedimos un balance. ¿Es cierto, como piensan algunos que ha habido más variedad de trajes que nunca? Ángel Sánchez es cauto: “De esto no estoy seguro, pero la gente vive la fiesta, se ha hecho trajes, ha intentado seguir más o menos la tradición”, explica, y es aquí donde entra en los matices.

"La gente vive la fiesta, se ha hecho trajes, ha intentado seguir más o menos la tradición. Creo sinceramente que todo habría podido ser un poco mejor. Necesitamos referencias, respetar la tradición y la historia, y vestirse realizando una recreación lo más ajustada posible a lo que se fue”, dice Ángel Sánchez

“Creo sinceramente que todo habría podido ser un poco mejor. Necesitamos referencias, respetar la tradición y la historia, y vestirse realizando una recreación histórica lo más ajustada posible a lo que fue. ¿Qué quiero decir? Sinceramente, que podemos y debemos mejorar”, explica. Y se zambulle en la cuestión palpitante. “Necesitamos formación, estudio y pedagogía. Eso es así, y eso no es complicado. ¿En qué se ha fallado? En algunos casos más que en la ropa en sí misma, en la forma de colocarla. Dicho sea con el máximo cariño y con todo el respeto del mundo, la gente debe trabajar su vestuario. Debe evitar ir con atuendos inventados y para eso es necesario un nivel de información técnica e histórica que ayude a la correcta interpretación y representación del vestir tradicional. He visto muchas prendas maravillosas pero es importante una buena colocación de las mismas que vaya acorde con el resto del atuendo. Aún así, la mayoría de la gente ha mostrado su mejor intención, se ha esforzado, y se va viendo una evolución favorable", aclara.

Somerondón optó por los trajes históricos de los masoveros del Maestrazgo. Ana Usieto.

Hechas estas consideraciones, -“que no son negativas. Nada más lejos, pero si no hay autocrítica no hay evolución”, remarca-, Ángel Sánchez tiene algunas propuestas. “Es importante que cada uno sepa de qué va, qué época quiere representar, y a partir de esto, tiene mucho donde elegir, y especialistas con los que asesorarse”.

Aquí entra otro asunto: la importancia de crear un Museo especializado en Indumentaria Tradicional Aragonesa que sirva como referente en conservación restauración y difusión de lo que fue la tradición en el vestir. “En el Parque Labordeta existe un Museo de la Casa de Ansó, con el que en su día colaboró Somerondón. Se hicieron exposiciones temporales con gran éxito de participación y visitas que sirvieron como referentes para muchas gentes a la hora de ir correctos en el vestir tradicional. Aragón debería de contar con un museo especializado en la indumentaria que fuera activo, y gestionado por la Diputación General de Aragón. Un Museo que sea capaz de formar a gente especializada y que se dedique profesionalmente a la indumentaria, así como para servir de referente en el vestir tradicional, en la conservación de fondos de prendas y de archivos”, insiste Ángel.

"El Gobierno de Aragón debería de tomar nota de otras comunidades que funcionan bien en estos ámbitos y procurar un espacio público, y hacerlo con mucha determinación y firmeza ya que en Zaragoza durante los días del Pilar se visten mas de 400.000 personas de media", dice Sánchez.

El gran coleccionista recuerda que en otras comunidades autónomas como Valencia, Castilla, León o Andalucía “existen centros museísticos en los cuales se trabaja con mucho dinamismo para gente especializada y para el público en general, y se obtienen muy buenos resultados. El Gobierno de Aragón debería de tomar nota de otras comunidades que funcionan bien en estos ámbitos y procurar un espacio público, y hacerlo con mucha determinación y firmeza ya que en Zaragoza durante los días del Pilar se visten mas de 400.000 personas de media. La gente reclama formación y referentes”, considera Sánchez.

Ángel Sánchez ha organizado en los últimos meses, con otra experta como Maite Acero, varias muestras de indumentaria tradicional con un ambiente didáctico para todos los públicos en diferentes lugares de la geografía aragonesa. “Así hemos podido mostrar ejemplos del vestir con una gran acogida de público, que está deseoso de aprender lo que fue realmente el vestir tradicional en Aragón”, matiza Ángel.

“Hemos exhibido prendas originales de la segunda mitad del siglo XIX de estas sierras de Teruel, muchas de ellas eran piezas de museo. Nuestros trajes creo que son un buen ejemplo didáctico de lo que fue realmente el vestir tradicional de esa zona”, dice Ángel Sánchez.

Este año en la ofrenda de frutos, Ángel Sánchez con sus compañeros del grupo Somerondón han realizado una recreación de las vestimentas de los masoveros de la zona del Maestrazgo turolense. Acaparaban las miradas y aplausos del público a su paso. “Hemos exhibido prendas originales de la segunda mitad del siglo XIX de estas sierras de Teruel, muchas de ellas eran piezas de museo. Nuestros trajes creo que son un buen ejemplo didáctico de lo que fue realmente el vestir tradicional de esa zona”, concluye Ángel Sánchez, que la noche del viernes salió de ronda por las calles de Zaragoza con Somerondón.