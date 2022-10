Severino Pallaruelo da voz a la gente que amó y despobló los escenarios del Pirineo

Una de las frases más famosas y más citadas del portugués Miguel Torga es “lo universal es lo local sin paredes”. Y él lo demostró en muchos de sus libros como ‘Vendimia’, ‘Piedras labradas’ o ‘Cuentos de la montaña’, que situó en Tras-os-Montes, una región del norte de Portugal ya indiscutible de la literatura universal. Severino Pallaruelo nació en Puyarruego (Huesca) en 1954, estudió en Sabiñánigo -donde ha residido muchos años– y Barbastro, tiene casa en Guaso y conoce como la palma de la mano los Pirineos, a los que les ha dedicado estudios y textos de casi todo: novelas, diarios, biografías, ensayos, etc.

Hace más de treinta años publicaba los cuentos de ‘Pirineos, tristes montes’, que reeditó Xordica en 2014 y ha tenido cuatro ediciones, y la novela ‘Ruido de zuecos’ (Xordica, 2013), una saga familiar que recorría casi por entero el siglo XX. Ahora Severino Pallaruelo recupera ‘Un secreto y otros cuentos’ (Xordica, 2022), “escrito y publicado por primera vez hace treinta años”.

El escritor, dibujante (en la guía de ‘Aragón’ que publicó en Prames hizo algunos mapas fantásticos), etnógrafo y algunas cosas más agrega que “los textos nacieron de una necesidad: la de dar voz a la gente que vivió en los pueblos, las aldeas y las casas solas de las montañas más ásperas de la cordillera. Tipos corrientes, con los mismos deseos y los mismos tesoros que quienes viven en cualquier ciudad europea de la costa o en un poblado africano, con las mismas pasiones, con idénticos afectos y similares odios, con las mismas ganas de gozar e igual miedo ante el sufrimiento, la soledad y la muerte”. Pallaruelo dice que, escrito el libro, “aquel mundo, recién calificado como agonizante, ya no existía. Acababa de desaparecer”.

Sin embargo, lo que no ha desaparecido son las emociones, los sentimientos, las peripecias de la condición humana: la pasión, la venganza, el resentimiento, el pudor, el miedo, los éxodos, los amores desgraciados, los secretos de familia, el deseo, la atracción irresistible y el sexo. Y no ha desaparecido, en modo alguno, esa naturaleza exuberante de pastos y pastoras, las aldeas, pero tampoco la codicia o la melancolía por todo lo que se deja atrás: la tierra, una novia imposible, una casa, una familia o las grandes nevadas.

Severino Pallaruelo usa la tercera persona, pero también la primera. ‘Un secreto’, que da título al libro, es un cuento candoroso: “Tengo un secreto, un secreto muy grande. Esta noche te lo diré”, le dice Pilar al joven que narra la historia de un sentimiento aplazado. La imposibilidad de decir y de ser entendido se extiende en un libro lleno de solitarios, de gente que no encuentra su par o que se inclina por alguien que a lo mejor tiene propiedades o un pisito, y no le ofrece nada de lo verdaderamente sustancial de la existencia. En ‘Prou Ta Nou’, Pallaruelo narra un hecho que siempre le ha conmovido: la vida y el trajín de las maestras en los Pirineos, donde eran tan esenciales. Aquí asistimos a la historia de la señorita Lola, contada por su alumno Joaquín: se casó con el rico del pueblo, tuvo tres hijos y un día, aborrecida de su destino, se fijó en el arqueólogo francés que le dice palabras bonitas. Y hasta aquí se puede contar.

Portada de la nueva edición de Xordica. Xordica/Heraldo.es.

Pallaruelo, que ha cambiado mucho su mirada sobre el universo rural, no escatima dramas, adversidades, situaciones desgraciadas. Aborda los oficios, las vidas escurridizas como las de Ramoné, el misterio que encierra un álbum de fotografías, que no todos lo alcanzan a ver, el viaje de ida y vuelta de Juana, que fue pastora, luego criada en Barcelona y al fin regresa a sus montañas. ‘Fu’ cuenta la historia de Gabriel, que tiende a viajar desaforadamente con la imaginación gracias a los libros (en este caso a Brasil), quizá no sepa que él es un elemento pintoresco. “Ah, esto de las fotos de los viajeros, etnógrafos, eruditos y turistas hacen a las gentes típicas de lugares que visitan! ¡Ah, esas imágenes pintorescas de viejos con asnos entre casas oscuras! ¡Ah, esos retratos!”. Otro cuento más bien tremendo, sobre la crueldad de los días y los puñales del destino, sería ‘Canción de Navidad’, el relato de Toné, que sufrió escarnios desde que era niño, y que se enfrenta a un hecho que le marcará para siempre y sellará lo que parece ser su infortunio.

“La voz tenía una claridad magnífica. Las notas de la recia canción sonaban suaves y melosas envueltas en el aire dorado de la mañana”, y decían: “Un carretero que viene / cantando por el Rabal / lleva en el toldo pintada / pintadaaaaa / una Virgen de Pilar…”, escribe Severino Pallaruelo

Entre los cuentos más luminosos figura ‘Una canción’. Transcurre en un lugar de las Cinco Villas y, quizá más que un cuento, es una visión y un contrapunto de un libro que no oculta que la pesadumbre, la desgracia y el silencio están a la vuelta de la esquina, al acecho como aves negras. “La voz tenía una claridad magnífica. Las notas de la recia canción sonaban suaves y melosas envueltas en el aire dorado de la mañana”, y decían: “Un carretero que viene / cantando por el Rabal / lleva en el toldo pintada / pintadaaaaa / una Virgen de Pilar…”.

El autor añade un epílogo y en él se dice que un sacerdote, al leer los recuerdos de los ancianos que habían sido sus vecinos, murmuró: “Hay aquí mucha fantasía”. Pallaruelo es escritor: tampoco ha renunciado a ella. Y en piezas como ‘La Basiberria’ o ‘Cuento de Navidad’, por citar dos, se agradece mucho.

LA FICHA

‘Un secreto y otros cuentos’. Severino Pallaruelo. Xordica. Zaragoza, 2022. 182 páginas. [El libro se presentará el próximo 27 de octubre en Cálamo con el autor y el escritor Félix Teira Cubel.]