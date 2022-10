Javier Calvo rueda el documental ‘Años de luz’, sobre el colegio San Pablo de Teruel

“El Colegio San Pablo de Teruel fue como una Residencia de Estudiantes en pequeño, sin un plan preconcebido. Allí coincidieron unos profesores muy especiales (Eloy Fernández Clemente, José Sanchis Sinisterra, José Antonio Labordeta…) con unos alumnos aplicados (Carmen Magallón, Pedro Luengo, Joaquín Carbonell, Federico Jiménez Losantos, Manuel Pizarro …) y sucedieron muchas cosas”, dice Javier Calvo (Zaragoza, 1971), que está rodando desde hace algunos meses ‘Años de luz’, un documental sobre la llamada ‘Generación Paulina’ (así la llamó el historiador del arte y psiquiatra Javier Lacruz) que coincidió en Teruel en la década de los años 60.

Este era un proyecto que Joaquín Carbonell tenía entre sus papeles y sus sueños, y que su inesperada muerte, por la covid-19, dejó aparcado. Entonces apareció su compañera Mari Cruz Moreno y lo empujó, lo animó, buscó un equipo que pudiera llevarlo a término. Calvo, con el director de fotografía José Carlos Ruiz, el operador Jon Arteagabeitia, y con el productor Javier Estella, asumió el reto, le dio título a la obra, redactó un guión personal, y ahora está muy ilusionado.

“El objetivo claro del documental es dar a conocer la importancia de esta generación para la construcción del sentimiento aragonesista que tomó fuerza en los 70 en Aragón. La semilla está ahí, en Teruel, en el San Pablo”, dice Javier Calvo, director de ‘Entre dos Aguas’ y ‘Capacitados’, ambas para TVE, y de ‘Sin cobertura’, para Aragón TV. Confiesa que al principio cogió la idea con un poco de pereza. “Me convencieron Mari Cruz, ‘Kaku’, ella es el motor emocional de la película, y Pedro Luengo, la memoria paulina”, indica. Empezó a interesarse en la primera conversación con Sanchis Sinisterra, que se hizo en el Teatro Principal de Zaragoza, pero la revelación fue Eloy Fernández Clemente.

Eloy Fernández Clemente contagió la causa aragonesista a José Antonio Labordeta. Javier Calvo/Morroskos.

ELOY, F LORENCIO NAVARRETE Y OTRAS VOCES

“A partir de aquí, de nuestra cita en su casa, comencé a investigar todo sobre esta generación y el Teruel de finales de los 60 y empecé a imaginar cómo podría contar esta historia. Me puse a escribir un guion muy largo para tratarse de un documental a la vez que, en paralelo, seguimos con rodajes. Me di cuenta de que en la segunda parte de los años 60 se gestó en buena parte la política de Aragón de los 70 y 80. Entonces, Labordeta cantó en público por primera vez, surgió la idea de ‘Andalán’ y se dio una convivencia muy peculiar e insólita, casi familiar, entre los alumnos y los profesores”, señala, y cuenta que hace unos días el equipo de rodaje acudió al homenaje de Florencio Navarrete, el hombre que abrió el colegio y que cumplía 90 años. “Me interesó mucho ese hilo invisible de afectos y de complicidad que va mucho más allá de ideologías. Acudió, a nivel particular, el actual alcalde de Calamocha y presidente de la Diputación de Teruel. Como había sido alumno, habló y de repente se le quebró la voz. Habló como un niño. Me pareció superbonito”.

Además de a Sanchis Sinisterra y a Eloy, Javier Calvo ha grabado a la profesora Juana de Grandes. Ella le confirmó la importancia de Eloy: “José Antonio era un ciudadano del mundo. Es decir, tenía ansias de mundo, no de cerrarse. Y sin embargo, Eloy ya venía con una idea bastante diferente: el mundo, pero a través de Aragón. Fue él quien le contagió a mi marido la necesidad de querer, entender y conocer mejor Aragón”, y le dijo también que “aquellos fueron los mejores alumnos que he tenido jamás”. Han grabado a exalumnos como Manuel Pizarro (iba al Instituto Ibáñez Martín, aunque no residía en el colegio San Pablo), Pedro Luengo, Jiménez Losantos, José Serafín Aldecoa (uno de los grandes historiadores turolenses del siglo XX y XXI) y Carmen Magallón, que además será la conductora de ‘Años de luz’.

“Hemos rodado los pueblos donde salieron esos niños. Para entender bien la historia es necesario saber de la miseria de la que venían. Muchos de ellos parecen salidos de un cuento dickensiano. Hemos estado en Martín del Río con Pedro Luengo, que, insisto, es el archivero paulino; con Manuel Pizarro en Teruel; con Carmen Magallón en Alcañiz, etc.”, cuenta Javier Calvo, conmovido por la buena relación entre los estudiantes y profesores: “Los alumnos iban a merendar a casa de los profesores, chocolate con churros o lo que fuera, y a veces alguno hacía de canguro de los hijos”.

IMÁGENES, ARCHIVOS, COMPROMISOS

Javier Calvo dice que ‘Años de luz’ también habla del ciclo de la vida. “En cierto modo, hacemos un viaje circular; ahora el colegio San Pablo es una residencia de ancianos, y quien te dice que algunos que estudiaron allí no acaben sus días en el centro . Y el colegio menor de las monjas, donde residían Carmen Magallón y otras es un lugar de acogida de subsaharianas y otras afectadas de trata de blancas”.

José Sanchis Sinisterra, Premio Nacional de Teatro, fue otra de las grandes figuras de aquel Teruel de los años 60. Javier Calvo/Morroskos.

Existen muchas fotografías pero no hay imágenes de cine. “Pese a ellos contamos con material de archivo de la Filmoteca de Cataluña, NO-DO, el archivo paulino, material de José Miguel Iranzo y el propio Joaquín Carbonell sobre Labordeta, materiales rodados por mí al propio Javier Calvo. Y se usarán animaciones del ilustrador David Guirao", uno de las figuras más activas del panorama de la ilustración en Aragón: ha trabajado con Daniel Nesquens, Ana Alcolea o Pepe Serrano, entre otros autores.

El proyecto contará con el apoyo de Aragón Televisión, que ya ha comprado los derechos de emisión, y las tres diputaciones provinciales y sus tres institutos: Instituto de Estudios Turolenses, Institución 'Fernando el Católico' e Instituto de Estudios Altoaragoneses. “También nos hemos presentado a los Fondos FITE de la Diputación de Teruel, gestionado por Aragón TV, y estamos pendientes de la convocatoria del Gobierno de Aragón. Aún no sé lo que durará, el formato de 55 minutos me gusta mucho, y creo que se podrá estrenar en la primavera de 2023. Esa es nuestra intención”, anuncia Javier Calvo, que revela también la ilusión que están poniendo él y su equipo en el proyecto: “'Años de luz' se ha convertido para mí en un proyecto precioso del que estoy enamorado, porque he ido descubriendo cosas que creo que es necesario contar y transmitir a la sociedad aragonesa”, concluye el cineasta.