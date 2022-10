Franz Ferdinand, Bastille, Kaiser Chiefs y Clean Bandit, entre las primeras confirmaciones del FIB 2023

Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs y Clean Bandit son algunos de los grupos que forman parte del cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2023.

Las primeras confirmaciones, anunciadas por la organización en redes sociales, se completan con Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras o Shinova.

Les acompañan en el cartel del FIB 2023, de momento, Sports Team, The Sherlocks, Only The Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa.

Las entradas para la próxima edición, que se celebrará del 13 al 16 de julio en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón), saldrán a la venta este martes 11 a partir de mediodía, a 39,99 euros los abonos generales y 79,99 los VIP.