Canciones con filo

Treinta años han pasado desde la publicación del primer álbum de Las Novias, ‘Sueños en blanco y negro’, y –aun con algún paréntesis de inactividad- la banda zaragozana sigue firme en sus trece, con ese característico sonido tan oscuro como épico. Bueno, sus componentes lucen un poco más talluditos, lógicamente, y sobre el escenario su vocalista Toño Leza muestra cierto aire de predicador de una secta siniestra, pero por lo demás el cuarteto se mantiene en plena forma, como atestigua su reciente nuevo disco, ‘Detente bala’.

LAS NOVIAS **** Componentes. Toño Leza, voz; Óskar Díez, guitarra; Pedro J. García, bajo; Germán Arenaz, batería. Sábado, 8 de octubre de 2022. Sala López, Zaragoza. Casi lleno.

Del cual dieron buena cuenta en la primera parte del concierto, en una sala López casi llena, con piezas como ‘Misericorde’, ‘Dos hemisferios’, la punkarra ‘LF’ (dedicada a su barrio de Las Fuentes y garitos como El Paso) o ‘Sirio’ y ‘Ruido blanco’, quizás las más destacadas de su última cosecha. Canciones rotundas, envueltas en densas atmósferas, y que nos remiten a ese rock de aromas after-punk e inspiración gótica que es el santo y seña de la banda desde sus inicios. En ese sentido, el cuarteto sigue fiel a sus principios.

Pero, lejos de sonar acomodados, con los años Las Novias no han perdido el nervio, cosa que es de agradecer; las guitarras de Óskar Díez siguen sonando muy afiladas, la base rítmica aporta contundencia y Toño sabe explotar sus recursos vocales con marcada personalidad. Ciertamente, con Las Novias no caben medias tintas; poseen un estilo y un sonido tan definidos que o eres adepto, o inviertes tu tiempo en otro tipo de cosas. Pero una vez que entras en su particular universo, la banda zaragozana atrapa con unas canciones que han adquirido la pátina de la atemporalidad. Así que volver a verles en escena es una excelente manera de comenzar los festejos pilaristas.