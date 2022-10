Talavante: "No sé nada de una encerrona, pero pronto quisiera tener un gesto con la afición de Zaragoza"

De vuelta a La Misericordia, una plaza imprescindible en tu trayectoria.

En Zaragoza siempre me he mostrado en plenitud. Aquí se puede poner en valor el poso adquirido durante el resto de la temporada y, por suerte, he cuajado tardes muy importantes.

Y también sorprendentes, como la de su misteriosa retirada. Cuántas cosas han pasado desde aquel 14 de octubre de 2018…

El tiempo es elástico según el modo en que cada uno quiera recordarlo. Ahora que he vuelto a los ruedos, no parece que haya pasado tanto. Tengo reciente todo lo que ocurrió aquel día.

¿Llevaba la retirada en la cabeza o el transcurso de la corrida fue el detonante?

Tenía algo pensado, pero no sabía si me iba a atrever a hacerlo. Es una decisión importante, que habitualmente se toma al acabar la temporada, pero me conozco y, si me hubiese parado a pensar, me hubiese costado más. Hice lo que me pidió el cuerpo entonces.

Era la tarde del adiós de Padilla, y todos estaban pendientes de él mientras Talavante hacía el toreo caro. ¿Fue un ‘aquí os quedáis’?

Se dio la circunstancia de que él había anunciado su retirada con mucho tiempo de antelación, pero yo también tenía mis circunstancias personales. No quise entrometerme en algo tan especial para Juan, al que respeto mucho. Simplemente traté de hacerlo de una forma discreta y sin quitarle protagonismo.

¿Qué le dijeron el propio Padilla y Manzanares?

No hablamos mucho porque mi decisión se supo al salir de la plaza. Le di a Juan -por Padilla- un abrazo y la enhorabuena por su trayectoria, y ya está.

A partir de ahí se abrió un largo periodo de reflexión. ¿A qué se dedicó Talavante en el retiro?

Seguí entrenando; seguí profundizando en mi toreo de una forma más tranquila, sin el trajín de los viajes y otras circunstancias que rodean la vida de un matador; y también pude descansar y estar con mis hijos, que era lo que más necesitaba.

¿Y qué le llevó a volver?

Sabía que era algo que tenía que retomar, pero necesitaba volver con un equipo con el que me encontrase a gusto. El año de la retirada había sido complicado por eso mismo, porque me faltó confianza, y esas cosas llevan tiempo.

¿Cómo se ha visto en estos primeros meses, desde su regreso en San Isidro?

Pues muy bien. He afrontado una temporada de máxima exigencia, sin rehuir ninguna plaza importante, y afortunadamente he ido caminando por un sendero positivo. La primera toma de contacto costó y, aunque soy exigente conmigo mismo y sé que el verdadero Alejandro se empieza a ver ahora, estoy ilusionado con lo que he ido sintiendo.

¿Cómo ha influido su nuevo apoderado, Joselito, en Talavante?

En la personalidad, en nada. Yo siempre trato de hacerle caso a mi intuición, y ahí es difícil que alguien me influencie. Lo que sí ha hecho José es darme seguridad. Tener una persona de su honestidad al lado te ayuda a superar los malos momentos. Porque no hay que olvidar que los toreros vivimos situaciones muy diversas, de éxtasis y también de decaída.

¿Negoció Joselito una encerrona para este Pilar?

No sé nada. Cuando José me habló de Zaragoza fue sobre el cartel en el que estoy. Próximamente me gustaría hacer algo especial en esta plaza para devolverle todo el cariño que me ha dado, pero ahora me centro en el día 14.

Es el único cartel rematado de la feria. ¿Qué ha pasado para que tantas figuras le den la espalda a esta plaza?

Eso lo tendrán que responder mis compañeros. Yo sé por qué quiero venir a Zaragoza, pero no los motivos que tienen los que no están. Soy artista, formo parte del elenco, y no puedo mojarme. Solo pienso en vivir algo histórico aquí, junto a dos compañeros que me motivan mucho.

¿Confía en el ganado de Juan Pedro a pesar de su difícil temporada?

Creo que es de garantías. Además, me transmite confianza porque ya maté una corrida de Juan Pedro en Zaragoza, en 2014, y me fue bastante bien...

Dos orejas y puerta grande, aunque no equiparable a lo vivido en 2011 con aquel Esparraguero de Cuvillo…

En este ruedo me he descubierto con faenas que ni yo mismo esperaba, y esa, sin duda, es una de ellas.