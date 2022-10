Monzón lanza el II Concurso de Booktubers

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Monzón, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, ha convocado el II Concurso de Booktubers #Ytúquélees, que en su primera edición superó los 50 participantes. El plazo de presentación de vídeos a través del correo electrónico biblioteca@monzon.es está abierto hasta el día 19 de octubre.

Los 'booktubers' son lectores que comparten su pasión por los libros en las redes sociales. Nuria Moreno, concejal de Cultura y Educación, anima a participar y recuerda que el objetivo es “fomentar la lectura a través de herramientas tecnológicas que cada vez llegan a más personas, especialmente a los niños y jóvenes, e incentivar la participación de la comunidad de estos colectivos en sus bibliotecas públicas”. Se trata de una apuesta de #monzóncultural para que niños, jóvenes y adultos celebren el Día Internacional de las Bibliotecas.

El contenido de los vídeos debe ser la recomendación de un libro concreto o un conjunto de recomendaciones de una misma línea. Se debe mencionar como mínimo un libro, pudiendo aparecer tanto en físico como en digital, incluso poniendo una imagen de portada si no lo tienen en ninguno de los formatos anteriores.

Se han establecido tres categorías: infantil de 4 a 12 años, juvenil de 13 a 18 años y adulto (novedad) a partir de los 19 años.

Los requisitos son: duración será mínimo 1 minuto y máximo 5 minutos, los vídeos deben ser grabados en horizontal (imprescindible) y con la cámara lo más estable posible y sólo se puede mandar un vídeo por participante, el formato será '.mp4' o '.mov' y deberán cumplir unos requisitos mínimos de calidad. De hecho, la organización podrá rechazar aquellos vídeos que no cumplan los requisitos y pautas establecidos.

En el vídeo sólo se podrán mencionar el nombre de pila del participante y para garantizar la protección de datos, en ningún caso se podrán mencionar otros datos personales como apellidos, lugar de residencia, centro escolar, etc. El único dato personal que se puede dar es el nombre de pila, y no podrán ser publicados de forma particular antes de que sean publicados en el canal de Monzón Extiende Cultura.

Los ganadores del concurso se elegirán, según rezan las bases, por un jurado presidido por la booktuber Andrea Izquierdo y compuesto también por responsables del Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Monzón. Para seleccionar a los ganadores se valorará la calidad técnica del vídeo, la originalidad del vídeo y la coherencia del discurso.

El 19 de octubre concluye el plazo de presentación; el día 21 de octubre se publicarán en el canal de YouTube de Monzón Cultural; y el 24 de octubre se anunciarán los ganadores en el mismo medio. Posteriormente, se entregará a los ganadores los premios correspondientes por la concejal Nuria Moreno y la booktuber Andrea Izquierdo.

Los premios en las tres categorías son los mismos: primer premio de una tablet, e-book o vale por importe de 140 € para gastar en librerías de Monzón (a elegir una de las tres opciones), segundo premio de un vale por 70 € para gastar en librerías o tiendas de informática de Monzón, tercer premio de un vale por 40 € para gastar en librerías o tiendas de informática de Monzón y, por último, en cada una de las categorías se establece un accésit a los booktuber locales.