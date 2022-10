El zaragozano Ignacio Mayayo repasa en el Paraninfo 36 años de pasión pictórica

La pintura del zaragozano Ignacio Mayayo poblará las salas Goya y Saura del Paraninfo hasta el próximo 18 de febrero. La exposición incluye más de medio centenar de pinturas del artista, natural de Layana, que resumen su trayectoria pictórica de los últimos 36 años, además de constatar su maestría en los recursos pictóricos, transmitida a varias generaciones de alumnos desde la Escuela de Artes hasts 2019. En la selección hay lugar para el retrato, el bodegón urbano, las escenas de naturaleza (con dedicación especial a las pozas prepirenaicas) o los desnudos, en un recorrido que va del hiperrealismo a un impresionismo muy personal, matiz que el propio artista remarcó al manifestar con sorna que “ojalá fuese más impresionista”.

Mayayo alternó las explicaciones técnicas con las vivenciales, y confesó algunos de los trucos empleados para redondear en el lienzo las imágenes tal y como las tenía en su cerebro, como la curvatura de perspectivas “a lo Antonio López” o los juegos con la luz y el color. “Todas las pozas son verdes, pero alguna la he puesto azul. Aquí hay desde los últimos cuadros de los primeros míos hasta las imágenes cerca de Osia, el pueblo donde tengo casa como mi amigo Paco Simón y otros que nos dedicamos a las artes.También salen las cercanías de Urdós, donde Pepe Cerdá;me he ido un poco a lo Egon Schiele con los colores”.

Ignacio Mayayo, este jueves, en el Paraninfo. Marcos Cebrián

Mayayo explicaba que “también veréis aquí unas cuantas cosas del Ebro, hasta con nieve en la orilla. Ahí me fui un poco a lo Turner; el río da juego un par de horas por las tardes, porque no cambia mucho la luz. Hay algún otro que repinté entero porque no me gustaba. En cuanto al sol, es todo un reto: me parece irrepresentable, tiene demasiada luz, pero nos queda el recurso del amarillo y del reflejo en el agua. En octubre, cuando sale, se queda muy bajo sobre el Ebro un buen rato”.