TikTok marca tendencia con una activa comunidad de lectores y escritores jóvenes

Existe en el tejido de las redes sociales como una vida en apariencia pública pero en el fondo soterrada, que hay que buscar o estar un poco en el secreto. En este laberinto del metaverso suceden muchas cosas y hay escritores que se adaptan a la perfección, quizá porque piensan que su auténtica labor va más allá de la tradicional imagen romántica: se puede escribir en un despacho, en silencio y con música clásica, con un café humeante y cigarrillos (o no) y elegir el camino tradicional de la edición y esperar, pero para algunos el escritor también debe asomarse al laberinto de las redes con sus libros, con sus vídeos, con sus comentarios, para divulgar sus obras y a sí mismo. Deben interactuar. Eso dice la joven Andrea Izquierdo (Zaragoza, 1995), que se define a sí misma como escritora y emprendedora. Ha publicado diez libros, de fantasía, pero también de temas candentes, vinculados al mundo actual y a la sexualidad o al erotismo, especialmente en su última novela: ‘La chica del zodiaco’.

“Creo que el escritor debe interactuar con el lector. En mi caso, si no hubiera lectores no habría libros. No me siento esclava ni dependiente por estar pendiente de ello: siento que es algo que hago con gusto. Creo que se lo debo a mis lectores por la ilusión que ponen en crear vídeos sobre mis libros o en hacer comentarios. Lo tengo claro. Sin mis lectores no haría mis libros. Son un estímulo”, dice Andrea Izquierdo. Su ficha personal nos recuerda que en “2020 cofundó Meikabuk, empresa de servicios editoriales para autores, y en 2021 cofundó Literali Box, empresa de cajas literarias y regalos para lectores”. También colaboró en HERALDO.ES: recomendaba libros en un vídeo de un minuto.

Ahora, conocida en la red como Andreo Rowling (en sus diferentes dominios), no solo recomienda libros en TikTok sino que ha abrazado esta plataforma como una forma de presentación y de promoción de sus obras. Según la plataforma, “los amantes de los libros han encontrado un lugar para compartir opiniones, preferencias, intercambiar ideas sobre libros y ese lugar está en TikTok a través de la tendencia #BookTok, que se ha convertido en el espacio preferido por los lectores, que han creado una comunidad que trasciende las fronteras de la plataforma y que está revolucionando el mundo editorial”.

Antes de entrar a saco en lo que hace y cómo se mueve, Andrea explica sus orígenes, su pasión por la escritura. Vive en la provincia de Zaragoza, en un lugar donde mantener una entrevista telefónica no es nada fácil, y desde ahí cuenta que lee y escribe desde pequeña. Sus abuelos leían, sus padres también, y parecía consecuente que ella se interesase por la literatura: escribía novelas, cuentos, participó en concursos, en el instituto y en otros lugares, y siguió haciéndolo durante el período universitario, “aunque iba más pillada de tiempo”.

Cuando terminó su primera ficción, una novelita para jóvenes, la mandó a cinco editoriales. “No se trata de presumir de nada, sé que no es lo habitual, pero todas me escribieron diciéndome que publicaban el libro”. Se quedó con Nocturna, donde han ido apareciendo algunos títulos, por ejemplo de su serie de las cuatro estaciones: ‘Invierno en Las Vegas’, ‘Otoño en Londres’, ‘Primavera en Tokio’ y ‘Verano en Barcelona’. A estas novelas hay que sumar su trilogía de Helen Parker.

"Soy curiosa y quiero saber lo que está pasando. Me gusta mucho estar en la pomada de las tendencias, quiero saber lo que pasa y que se mueve en las redes sociales. TikTok me permite promocionar mi obra y llegar a más lectores, aunque no sean mis seguidores"

Ahora Andrea publica en Planeta, “y ahí ya tengo siete títulos. Hasta ahora había escrito para jóvenes; en mi última novela ya he pensado en un público más adulto”, indica. Lo cual no quiere decir que no se haya dejado tentar por la plataforma TikTok, cuyas cifras de lectores, seguidores, ‘influencers’ y usuarios apabulla. Más de un centenar de millones de seres.

“¿Qué por qué me sumo a TikTok? Primero como consumidora de contenido. Soy curiosa y quiero saber lo que está pasando. Me gusta mucho estar en la pomada de las tendencias, quiero saber lo que pasa y que se mueve en las redes sociales. TikTok me permite promocionar mi obra y llegar a más lectores, aunque no sean mis seguidores. Aquí tengo una ventana gigante que llega a miles de lectores, a millones de personas que se sienten identificados con la información y los vídeos. Yo la llevo dos años en la plataforma: es una red pública y de relación personal diferente a otras”. Ya en junio decía en Heraldo.es que "TikTok era una revolución para la literatura".

Queremos saber que tiene de particular. Andrea Izquierdo dice que la diferencias de otras redes y plataformas es “que la gente puede ver tu contenido sin seguirte, ve lo que estás haciendo. TikTok recomienda tus piezas, tus libros, tus vídeos, se puede hablar con la gente, puedes ver los vídeos que hacen sobre tus libros, no solo los últimos, sino otros anteriores. Yo lo tengo claro: en el siglo XXI el autor tiene que mover el culo y yo les tengo mucho cariño a mis lectores”. Andrea tiene alrededor de 55.000 seguidores y ha aprendido muchas cosas. “A los jóvenes de ahora, tras la pandemia y el confinamiento, les interesan historias que les hagan desconectar, que les entretengan y que sean reales; piden acción, giros, muchos cambios. A los jóvenes les atraen los problemas actuales: los trastornos alimenticios (con rigor obviamente), la sexualidad, el descubrimiento de uno mismo y el miedo al futuro”.

Andrea Izquierdo sostiene que los escritores son lectores y creadores, y que en “el multiverso leen y recomiendan. Así se va creando una comunidad de escritores muy activa que comparten lo que leen y los que escriben. Por ahora no hay muchos aragoneses”. Andrea Izquierdo añade otro espacio que resulta muy atractivo y participativo: “Ahora hay otra plataforma de edición y de consumo directo: Wattad, donde se puede leer y escribir libremente, y el efecto está siendo impresionante”, señala.

“Ya se habrán dado cuenta de que me gusta mucho J. K. Rowling, aunque no siempre estoy de acuerdo con sus opiniones; la germana Cornelia Funke, que publica sus libros en Siruela y, por supuesto, Laura Gallego, que ha marcado a una generación de lectores. Los libros están ahí en todos los formatos: papel, que creo que no desaparecerá, libro electrónico, audiolibro o este nuevo formato Wattad, donde se puede publicar por entregas sin coste alguno y se puede leer de forma gratuita también. Está siendo impresionante”, concluye. Y sigue activa en las redes con su seudónimo Andreo Rowling.