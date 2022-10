‘Argentina 1985’: hoy más que nunca, no hay que olvidar

Seguramente, más de uno de los que me lean este artículo y hayan visto esta película no estén de acuerdo con la calificación que le doy. Yo misma, recordando alguna escena, el desarrollo de ciertas secuencias, o los apuntes de humor que el director y coguionista Santiago Mitre da en ocasiones, me he planteado si el cineasta no hubiese podido mejorar algunos aspectos de su trabajo, haber eliminado ciertos elementos que no proporcionan novedad ni sorpresa e, incluso, suprimido algún personaje secundario.

'ARGENTINA 1985' **** Director: Santiago Mitre. Guión: Santiago Mitre y Mariano Llinás. Intérpretes: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner. Argentina. 2022. 140 minutos.

Sin embargo, he llegado a la conclusión de que si Mitre apuesta por dotar al trágico argumento de los muertos y desaparecidos de la dictadura argentina de un cierto tono amable, familiar e, incluso, humorístico a ratos es porque el recuerdo de lo que sucedió en ese país en los años setenta y ochenta, sigue siendo terriblemente doloroso y difícil de olvidar. Por eso, también, me parece importante, necesaria, valiente y muy grande esta película que recupera la figura del fiscal Julio Strassera y de su ayudante Luis Moreno Ocampo, que actuaron como tales en el juicio contra nueve miembros de la Junta Militar. Entre ellos, Videla, Massera y Viola.

‘Argentina 1985’, que precisamente se centra en ese juicio, no es cine político en su sentido más estricto. Se acerca más a los filmes de corte judicial, aunque en este caso dedicado a recordar a los criminales de dicha dictadura y a sus víctimas, torturadas, desaparecidas y/o asesinadas. Es mucho el dolor que transmite esta obra cinematográfica, que vale por su grandeza humana, por el desarrollo de los hechos que narra y recuerda y por el inmenso trabajo de todos sus actores, secundarios o principales, con especial mención al siempre soberbio Ricardo Darín, sin el cual muchos filmes no serían lo que son.

Hay películas como ‘Argentina 1985’ que hay que ver obligatoriamente. Especialmente en días como los actuales, en los que a tantos les gusta experimentar con la extrema derecha.